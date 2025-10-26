Đại học Đồng Tháp giành chiến thắng ấn tượng

Vòng loại giải bóng đá Sinh viên toàn quốc 2025 khu vực miền Nam đã kết thúc vào chiều 26-10 trên sân trường Đại học Đồng Tháp. Đội chủ nhà Đại học Đồng Tháp thắng đội Đại học Cần Thơ 2-0 trong trận tranh chung kết, đây cũng là hai đại diện của miền Nam ghi tên ở Vòng chung kết diễn ra vào cuối năm 2025.

Hiệu trưởng Hồ Văn Thống, Trưởng BTC vòng loại khu vực miền Nam bảng Đồng Tháp trao Cúp vô địch vòng loại khu vực bảng cho đội Trường ĐH Đồng Tháp. Ảnh: KHẢ HÒA

So với đội hình đã tham dự giải Thanh niên Sinh viên 2025, hai đội đều có nhiều thay đổi. Những thay đổi quan trọng về con người và lối chơi, giúp tìm lại sự gắn kết, hưng phấn và tạo nên nhiều sức bật.

Ở phía đội Trường ĐH Đồng Tháp có sự bổ sung chất lượng khi bên cạnh HLV Joao Pedro (đang học bằng A AFC) là bộ đôi cựu tuyển thủ Đồng Tháp Nguyễn Văn Mộc và Nguyễn Văn Hậu. Kinh nghiệm khi còn làm cầu thủ đá V-League giúp 2 nhà cầm quân này tạo nên sự đan kết chặt chẽ, truyền lửa một cách mạnh mẽ, giúp diện mạo và lối đá của đội chủ nhà trở nên tự tin và sung sức hơn. Họ đã toàn thắng 3 trận ở vòng loại trước Trường ĐH Trà Vinh 3-0, ĐH Cần Thơ 2-1, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2-0 và thắng chung kết khi gặp lại ĐH Cần Thơ đã nói lên sự tiến bộ rất rõ rệt.

Đại học Đồng Tháp và Đại học Cần Thơ đại diện cho khu vực miền Nam tham dự vòng chung kết giải Sinh viên toàn quốc 2025

Còn đội ĐH Cần Thơ có bước ngoặt quan trọng ở vị trí HLV khi ông Phan Việt Thái thay ông Châu Đức Thành. Nhà cầm quân mới trẻ và năng động hơn, sâu sát và rất chịu khó đứng hô hào chỉ đạo, động viên cầu thủ trên sân một cách tích cực. Cách sắp xếp đội hình và bố trí những con người phù hợp của HLV Việt Thái đã giúp lối đá đội ĐH Cần Thơ mang đến sự khác biệt rất lớn so với cách chơi trước đây. Nhờ vậy mà đội ĐH Cần Thơ đã mang lại nhiều cảm xúc cho người xem khi xuất sắc vượt qua đội Trường ĐH Trà Vinh trong thế dẫn trước 3-1 hay thắng Trường ĐH Cửu Long 2-0 ở bán kết.

Khép lại vòng loại, 2 đội Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ thẳng tiến Hà Nội dự vòng chung kết giải sinh viên toàn quốc 2025 vào giữa tháng 11. Thành tích trên cũng sẽ là cú hích về mặt tinh thần cho cả hai đội trước vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam diễn ra tại sân Trường ĐH Đồng Tháp vào đầu năm 2026.

CAO TƯỜNG