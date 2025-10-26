Bóng đá trong nước

Đại học Đồng Tháp giành chiến thắng ấn tượng

SGGPO

Vòng loại giải bóng đá Sinh viên toàn quốc 2025 khu vực miền Nam đã kết thúc vào chiều 26-10 trên sân trường Đại học Đồng Tháp. Đội chủ nhà Đại học Đồng Tháp thắng đội Đại học Cần Thơ 2-0 trong trận tranh chung kết, đây cũng là hai đại diện của miền Nam ghi tên ở Vòng chung kết diễn ra vào cuối năm 2025.

Hiệu trưởng Hồ Văn Thống, Trưởng BTC vòng loại khu vực miền Nam bảng Đồng Tháp trao Cúp vô địch vòng loại khu vực bảng cho đội Trường ĐH Đồng Tháp. Ảnh: KHẢ HÒA
Hiệu trưởng Hồ Văn Thống, Trưởng BTC vòng loại khu vực miền Nam bảng Đồng Tháp trao Cúp vô địch vòng loại khu vực bảng cho đội Trường ĐH Đồng Tháp. Ảnh: KHẢ HÒA

So với đội hình đã tham dự giải Thanh niên Sinh viên 2025, hai đội đều có nhiều thay đổi. Những thay đổi quan trọng về con người và lối chơi, giúp tìm lại sự gắn kết, hưng phấn và tạo nên nhiều sức bật.

Ở phía đội Trường ĐH Đồng Tháp có sự bổ sung chất lượng khi bên cạnh HLV Joao Pedro (đang học bằng A AFC) là bộ đôi cựu tuyển thủ Đồng Tháp Nguyễn Văn Mộc và Nguyễn Văn Hậu. Kinh nghiệm khi còn làm cầu thủ đá V-League giúp 2 nhà cầm quân này tạo nên sự đan kết chặt chẽ, truyền lửa một cách mạnh mẽ, giúp diện mạo và lối đá của đội chủ nhà trở nên tự tin và sung sức hơn. Họ đã toàn thắng 3 trận ở vòng loại trước Trường ĐH Trà Vinh 3-0, ĐH Cần Thơ 2-1, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2-0 và thắng chung kết khi gặp lại ĐH Cần Thơ đã nói lên sự tiến bộ rất rõ rệt.

Screenshot (307).png
Đại học Đồng Tháp và Đại học Cần Thơ đại diện cho khu vực miền Nam tham dự vòng chung kết giải Sinh viên toàn quốc 2025

Còn đội ĐH Cần Thơ có bước ngoặt quan trọng ở vị trí HLV khi ông Phan Việt Thái thay ông Châu Đức Thành. Nhà cầm quân mới trẻ và năng động hơn, sâu sát và rất chịu khó đứng hô hào chỉ đạo, động viên cầu thủ trên sân một cách tích cực. Cách sắp xếp đội hình và bố trí những con người phù hợp của HLV Việt Thái đã giúp lối đá đội ĐH Cần Thơ mang đến sự khác biệt rất lớn so với cách chơi trước đây. Nhờ vậy mà đội ĐH Cần Thơ đã mang lại nhiều cảm xúc cho người xem khi xuất sắc vượt qua đội Trường ĐH Trà Vinh trong thế dẫn trước 3-1 hay thắng Trường ĐH Cửu Long 2-0 ở bán kết.

Khép lại vòng loại, 2 đội Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ thẳng tiến Hà Nội dự vòng chung kết giải sinh viên toàn quốc 2025 vào giữa tháng 11. Thành tích trên cũng sẽ là cú hích về mặt tinh thần cho cả hai đội trước vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam diễn ra tại sân Trường ĐH Đồng Tháp vào đầu năm 2026.

CAO TƯỜNG

Từ khóa

Đại học Đồng Tháp Châu Đức Thành ĐH Cần Thơ ĐH Cửu Joao Pedro Phan Việt Thái Việt Thái Nguyễn Văn Hậu Đại học Trà Vinh Sức bật

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn