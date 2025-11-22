Đã đến lúc Liverpool phải thức tỉnh

Chỉ hai tháng trước, nỗi sợ hãi từ các đối thủ Premier League về một Liverpool bá chủ là có thể cảm nhận được. Họ vừa vô địch mùa trước và chi tiêu mạnh tay, củng cố vị thế trên đỉnh cao. Năm trận đầu tiên hoàn hảo, 15 điểm tuyệt đối, mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Thế nhưng, hiện tại, Liverpool đang rơi tự do. Từ ngôi đầu bảng vào tháng 9, họ tụt xuống thứ tám với vỏn vẹn 18 điểm, sau khi thua 5/6 trận gần nhất.

Đây không chỉ là một sự sa sút, đây là một cuộc khủng hoảng theo định nghĩa bóng đá hiện đại. Mùa trước, họ chỉ thua 4 trận trong cả mùa giải. Mùa này, họ đã chạm mốc 5 trận thua chỉ sau 11 vòng đấu.

Sự sụp đổ này không thể không nhắc đến cú sốc cảm xúc khó lường. Cái chết bi thảm của Diogo Jota vào đầu tháng 7 không chỉ là mất mát cá nhân mà còn là một đòn giáng mạnh vào tinh thần tập thể, nơi mà những người đồng đội như Andy Robertson phải thừa nhận việc giữ được sự tập trung đã là một nỗ lực lớn. Trong thể thao đỉnh cao, nơi mọi giới hạn đều mong manh như giấy, tác động của nỗi đau lớn như vậy là không thể phủ nhận. Mỗi trận đấu là một lời nhắc nhói lòng về sự vắng mặt.

Vết nứt chiến thuật: tấn công cùn mòn, phòng ngự lỏng lẻo

Tuy nhiên, cảm xúc không thể là bức bình phong che chắn mãi cho những yếu kém chiến thuật và phong độ.

Vấn đề của Liverpool là toàn diện. Hàng công của họ từ 2.3 bàn/trận mùa trước đã giảm xuống còn 1.6 bàn/trận. Dù tạo ra số lượng cơ hội lớn (33 cơ hội lớn – chỉ kém 3 đội), nhưng tỷ lệ chuyển hóa cơ hội lớn của họ chỉ đạt 27.3%, thấp hơn nhiều so với 38.7% của mùa trước và tệ hơn cả Aston Villa và Leeds United. Sự kém sắc bén này khiến họ mất đi "lưỡi kiếm" đã từng càn quét Premier League.

Phòng ngự cũng rơi vào tình trạng báo động. Liverpool đã thủng lưới 17 bàn, và đáng lo ngại nhất là việc họ cho phép đối thủ tạo ra 29 cơ hội lớn – con số chỉ kém Burnley và West Ham. Hãy nhớ, mùa trước họ chỉ cho phép 75 cơ hội lớn trong cả mùa. Hàng thủ Liverpool đã trở nên dễ tổn thương một cách đáng kinh ngạc.

Hệ quả là Liverpool không thể dẫn trước và duy trì lợi thế. Họ đã bị thủng lưới trước trong 8/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường và thua mọi trận Premier League mà họ bị dẫn trước. Cụ thể, họ chỉ dẫn trước trong 24.1% thời gian thi đấu, và bị dẫn trước tới 36.9% thời gian – gần gấp ba lần tổng thời gian bị dẫn trước của cả mùa giải trước.

Thách thức chiến thuật của Slot

HLV Slot đang đối diện với một bài toán hóc búa. Các đối thủ đã tìm ra công thức chung: sẵn sàng lùi sâu, nhường quyền kiểm soát bóng (Liverpool dẫn đầu giải đấu về tỷ lệ cầm bóng 60.7%) và buộc nhà vô địch phải tìm cách xuyên thủng một hệ thống phòng ngự khối thấp (Low Block).

Các thương vụ chuyển nhượng lớn, được kỳ vọng là giải pháp, lại chưa phát huy tác dụng. Florian Wirtz (từ 100 triệu Bảng) được đưa về để phá vỡ khối phòng ngự thấp, nhưng hiệu suất kiến tạo của anh tại Premier League (1.7 cơ hội/90 phút) lại kém xa Champions League (4.2 cơ hội/90 phút). Alexander Isak, một cầu thủ có tỷ lệ chuyển hóa cú sút ấn tượng 26.4% mùa trước, đang chật vật tìm lại phong độ. Dù Hugo Ekitiké là điểm sáng hiếm hoi, anh không thể gánh vác cả hàng công đang cùn mòn.

Thời điểm quyết định đã đến

May mắn cho Liverpool, lịch thi đấu phía trước có phần "dễ thở" hơn. Trong năm trận sắp tới, họ chỉ đối đầu với một đội nằm ở nửa trên bảng xếp hạng (Sunderland, một đội thăng hạng). Bắt đầu bằng trận đấu trên sân nhà với Nottingham Forest (hạng 19), đây là cơ hội vàng để Slot và các học trò khởi động lại cỗ máy.

Lịch sử cho thấy một tia hy vọng. Mùa trước, Liverpool cũng có giai đoạn chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) bị chùng xuống khoảng vòng đấu thứ 11, nhưng sau đó đã cải thiện đáng kể. Slot cần phải bám vào chất lượng đội hình vốn có và khả năng này.

Giờ là lúc để Liverpool bỏ lại nỗi đau, bỏ lại những lời chỉ trích, và quan trọng nhất, bỏ lại những yếu kém chiến thuật. Họ phải tìm lại máu lạnh sát thủ trong khu cấm địa và sự thép lạnh nơi hàng phòng ngự. Liverpool cần phải chứng minh, một lần nữa, tại sao các đối thủ đã từng sợ hãi họ đến thế vào tháng Tám. Chất lượng thường chiến thắng. Và đây là thời điểm để chất lượng đó phải lên tiếng.

HỒ VIỆT