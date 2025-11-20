Cựu sao Man United chỉ trích quyết định chuyển nhượng Scott McTominay

Siêu phẩm “xe đạp chổng ngược” của Scott McTominay

Man United đã bán Scott McTominay cho Napoli vào năm 2024 và tuyển thủ Scotland đã ngày càng tiến bộ - trong khi CLB cũ của anh gặp khó khăn. Cựu sao Man United, Nemanja Matic đã chỉ trích quyết định bán Scott McTominay của Quỷ đỏ - và cựu HLV Erik ten Hag đã đứng về phía anh. McTominay đã bị Man United bán vào tháng 8-2024 sau khi họ chấp nhận lời đề nghị trị giá 30 triệu euro (25,4 triệu bảng) từ Napoli.

Tiền vệ 28 tuổi đã tạo ra tác động ngay lập tức tại Italy, giúp Napoli giành chức vô địch Serie A và giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của giải đấu. Được Antonio Conte giao cho một vị trí tấn công cao hơn, McTominay đã ghi 17 bàn sau 50 lần ra sân cho Napoli và tiếp tục cho Quỷ đỏ thấy những gì họ còn thiếu.

Không chỉ ở cấp độ CLB, cầu thủ tốt nghiệp lò đào tạo của Man United cũng gây ấn tượng. McTominay là một sự hiện diện mang tính biểu tượng của Scotland, điều này được chứng minh bằng cú xe đạp chổng ngược tuyệt vời của anh giúp đội vươn lên dẫn trước trong trận đấu vòng loại World Cup với Đan Mạch vào tối thứ Ba.

Chiến thắng kịch tính 4-2 tại Hampden Park lại đặt ra thêm nhiều câu hỏi về lý do tại sao United lại bán anh ấy. Nếu Matic, người đã chơi cùng McTominay trong 5 năm, quyết định số phận của anh ấy, thì anh ấy vẫn sẽ ở lại Old Trafford. "Theo tôi, #manutd đã phạm sai lầm khi bán Scott McTominay, ngày nay rất khó để thay thế một cầu thủ như anh ấy", cầu thủ người Serbia đăng trên X khi thương vụ chuyển nhượng hoàn tất. "Conte là người thông minh".

Ngay sau tuyên bố của Matic, Ten Hag thừa nhận rằng ông không muốn McTominay ra đi. Cựu HLV Quỷ đỏ, người đã bị sa thải hai tháng sau khi cầu thủ 28 tuổi này bị bán đi, đã chỉ ra các quy định của Premier League về các sản phẩm từ học viện.

"Bán một cầu thủ tốt nghiệp được coi là có lãi 100% theo luật PSR hiện hành và Man United rất cần tiền mặt. Thật không may, đó là luật lệ," Ten Hag than thở. "Bạn phải thảo luận về các quy tắc để bán và rõ ràng là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo, cầu thủ học viện, mang lại nhiều giá trị hơn. Đó không phải là điều đúng đắn nhưng đối với tất cả mọi người, đối với tất cả các bên, đó là một thương vụ tốt. Đối với Scott, cậu ấy hài lòng. Tất nhiên, Napoli chào đón một cầu thủ rất giỏi, còn chúng tôi đánh mất một ngôi sao".

HLV người Hà Lan nói thêm: "Tôi rất vui cho cậu ấy và cho chúng tôi, nhưng cảm xúc lẫn lộn vì tôi không muốn mất cậu ấy. Scott mang trong mình dòng máu Manchester United... Cậu ấy rất quan trọng với đội bóng, cậu ấy đã ở Man United hơn 22 năm".

McTominay cảm thấy đã đến lúc cho một thử thách mới và nói: "Đó là một quyết định chung. Vấn đề là - có một cơ hội ở đó, bạn có muốn đi không? Rõ ràng là tôi biết từ phía họ, FFP rất khó khăn. Các CLB không dễ dàng đưa ra quyết định liên quan đến cầu thủ tự đào tạo, nhưng điều đó chưa bao giờ nằm ​​trong suy nghĩ của tôi. Suy nghĩ của tôi là đến đây, gặp gỡ người hâm mộ, HLV và hy vọng sẽ làm được những điều thực sự tốt đẹp".

Scott nói thêm: "Vào ngày cuối cùng ở Old Trafford, tôi phải đến gặp mọi người và thật không dễ để nói lời tạm biệt. Nhưng đó là bóng đá. Đó là cuộc sống. Tôi đã nói chuyện với ông ấy (Ten Hag). Ông bày tỏ suy nghĩ của mình về tình hình hiện tại. Tôi nói, 'Nghe này, đây là sự nghiệp của tôi, tôi ở đây để thúc đẩy bản thân'.

"Trong tình huống này, tôi phải đặt lợi ích của mình lên hàng đầu và làm theo trực giác về những gì muốn làm trong sự nghiệp của mình và không bị cản trở bởi bất kỳ yếu tố bên ngoài nào khác. Mọi chuyện diễn ra rất thân thiện. Tôi yêu CLB bóng đá đó vô cùng, họ đã là cuộc sống của tôi trong 22 năm, nhưng giờ tôi đã chuyển đi. Tôi hoàn toàn tận hưởng cuộc sống ở Napoli".

HOÀNG HÀ