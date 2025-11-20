Cựu Giám đốc PSG từ chức vì Mbappe

Leonardo đã chia sẻ lý do từ chức Giám đốc thể thao Paris Saint-Germain vì hợp đồng của Kylian Mbappe đã được gia hạn, điều mà ông luôn phản đối.

Cựu Giám đốc PSG Leonardo từ chức vì Mbappe. Ảnh: Getty Images

Cựu quan chức người Brazil rời Paris Saint-Germain vào năm 2022. Hồi tưởng đoạn kết cho nhiệm kỳ làm Giám đốc thể thao của Les Parisiens, Leonardo đã chia sẻ với đài RMC Sport rằng ông không thể ở lại câu lạc bộ vì hợp đồng của Kylian Mbappe khi đó đã được gia hạn.

Việc gia hạn hợp đồng của Mbappe với PSG diễn ra vào cuối mùa giải 2021/22. Siêu sao bóng đá người Pháp kỷ niệm cột mốc mới khi đó với việc khoác lên mình chiếc áo đấu "Mbappe 2025" cùng Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi.

Tuy nhiên, thương vụ từng được xem là thành công của PSG lại đã dẫn đến việc Giám đốc Leonardo rời câu lạc bộ, và theo cựu danh thủ người Brazil, thương vụ này không bao giờ nên xảy ra:

"Anh ấy nên rời đi vào năm 2021. Anh ấy nên rời đi vì đó thực sự là điều anh ấy muốn. Anh ấy luôn nghĩ về Real Madrid. Còn tính cách của tôi không thể nói 'Không, xin hãy ở lại' trong công việc, khi ý chí đã khác nhau. Và mọi chuyện sau này phần nào đã diễn ra như nó phải từng."

Việc gia hạn hợp đồng không chỉ kéo dài thời gian ở lại sân Công viên các Hoàng tử của Mbappe thêm hai năm mà còn được đồn là động thái trao cho anh thêm quyền lực trong câu lạc bộ. Vào thời điểm đó, có thông tin cho rằng thỏa thuận này sẽ cho phép đội trưởng đội tuyển Pháp có tiếng nói trong việc tuyển dụng cầu thủ, một sự vượt quyền to lớn so với trách nhiệm đơn thuần.

“Khi anh ấy gia hạn, có những điều khoản mà tôi không thể đồng ý. Vì bất đồng này, tôi không thể ở lại” - Cựu Giám đốc Leonardo cũng nhắc về quyết định ở lại PSG của Mbappe: “Vấn đề không phải là tiền bạc. Anh ấy ở lại phần nào vì anh ấy là người Paris, nhưng anh ấy luôn muốn chuyển đến Real Madrid một ngày nào đó.”

Và tất nhiên Kylian Mbappe đã làm vậy, gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm 2024. Kể từ đó, Mbappe và PSG đã vướng vào nhiều tranh chấp pháp lý liên quan đến tiền lương và tiền thưởng chưa được giải quyết cho đến nay

QUANG ANH