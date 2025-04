Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2025: Hấp dẫn với những ẩn số

Sự kiện đua xe đạp hấp dẫn này do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), thu hút sự tham gia của 15 đội đua mạnh nhất trong nước với tổng cộng 25 chặng đua. Cuộc đua bắt đầu từ Tuyên Quang và sẽ đi qua nhiều tỉnh thành, kết thúc tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) đúng vào ngày 30-4.

Trong xe đạp, các danh hiệu như Áo xanh (tốc độ), Áo trắng (dành cho tay đua trẻ), Áo đỏ (Vua leo núi), Áo cam (dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất) và Đồng đội luôn được tranh tài sôi nổi. Tuy nhiên, chiếc Áo vàng - danh hiệu cao quý nhất, luôn là mục tiêu mà mọi đội đua đều hướng đến. Chính vì vậy, các đội mạnh luôn tập trung lực lượng mạnh mẽ nhất để chinh phục chiếc áo này.

Các tay đua diễu hành sáng 2-4 trước khi chính thức bước vào cuộc tranh tài năm nay. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Suốt 10 năm qua, kể từ khi Cúp Truyền hình xuất hiện các ngoại binh, chiếc Áo vàng thường xuyên thuộc về các tay đua quốc tế với đẳng cấp vượt trội so với các tay đua trong nước. Dự đoán của giới chuyên môn năm nay là 99% chiếc Áo vàng sẽ khó thoát khỏi những tay đua nước ngoài.

Bốn năm gần đây, hai ngoại binh Igor Frolov (TPHCM) và Rikunov (An Giang) có trình độ vượt trội, giúp cho cuộc đua giành chiếc Áo vàng chung cuộc trở nên dễ đoán. Tuy nhiên, năm nay, cả hai tay đua này đều vắng mặt, tạo ra một cuộc cạnh tranh mở rộng hơn bao giờ hết.

Một trong những nhân vật đáng chú ý tại giải năm nay là Johnny Hoogerland, tay đua người Hà Lan của đội đua TPHCM. Hoogerland là tay đua có bề dày thành tích, đã tham gia 3 lần cuộc đua danh giá nhất thế giới Tour de France và từng giành chiếc Áo đỏ trong 5 chặng đua.

Bên cạnh anh là Youp Kuiper, một tay đua Hà Lan khác, sẽ là trợ thủ đắc lực cho Hoogerland trong cuộc đua giành Áo vàng. Trong khi đó, đối thủ nặng ký nhất của TPHCM là An Giang không còn lợi thế do vắng đi đương kim Áo vàng Rikunov. Tuy nhiên, An Giang vẫn sở hữu các tay đua chất lượng đến từ Nga như Mikhail Foki và Ivan Blokhin.

Nếu như những năm gần đây, sự tranh chấp chỉ là cuộc chiến tay đôi giữa TPHCM và An Giang, thì mùa giải năm nay còn có thêm Vĩnh Long, Bình Dương và Đồng Nai. Đồng Nai đã mang về Oscar Sanchez Caballero (Tây Ban Nha) và Ethan Batt (New Zealand), trong khi Vĩnh Long có Nick Kergozou (New Zealand) và Samuel Jenner (Australia). Bình Dương vẫn giữ lại tay đua người Nga Savva Novikov, người sẽ tiếp tục thi đấu cho đội này trong mùa giải năm nay.

Ngoài chiếc Áo vàng, cuộc đua còn thu hút sự chú ý của người hâm mộ với chiếc Áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất. Những gương mặt đáng chú ý trong cuộc tranh tài này bao gồm đương kim Áo cam Nguyễn Tấn Hoài (An Giang), Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Thắng (TPHCM), Nguyễn Hoàng Sang (Đồng Nai) và Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7).

QUANG TRỰC