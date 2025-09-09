Cuộc chiến giữa Man City và Premier League kết thúc bằng 1 thỏa thuận

Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) đã đạt được thỏa thuận với Manchester City về việc kiện tụng liên quan đến các quy định tài trợ – mở đường cho CLB hoàn tất một thỏa thuận rộng rãi với Etihad Airways.

Erling Haaland là bản hợp đồng đắt giá của Manchester City

Trong một diễn biến đáng chú ý, hôm nay, Premier League đã thông báo với các CLB rằng họ đã đạt được thỏa thuận với City, chấm dứt một cuộc tranh cãi kéo dài. Man City thực tế đã rơi vào một cuộc chiến, khi CLB thành công trong việc khiến các quy định về quan hệ đối tác thương mại với các bên liên kết (APT) bị coi là bất hợp pháp.

Ban đầu, họ hành động sau khi một thỏa thuận được đề xuất với Etihad Airlines, đơn vị tài trợ áo đấu của CLB và nắm giữ quyền đặt tên sân vận động, bị Premier League chặn lại vào năm 2023 vì không được coi là có 'giá trị thị trường hợp lý' (FMV) theo các quy định. Một vụ kiện tụng đã được đưa ra, và một tòa án đã đứng về phía City, cho rằng các quy định - được đưa ra sau khi Saudi Arabia tiếp quản Newcastle United - là 'vô hiệu và không thể thực thi'.

Tuy nhiên, bất chấp nguy cơ bị kiện tụng thêm, Premier League đã quyết định điều chỉnh thay vì viết lại quy định. Một lần nữa, Man City đã hành động, và hội đồng xét xử đã ra phán quyết có lợi cho họ sẽ tiếp tục xét xử vụ việc vào tháng tới. Tuy nhiên, trong một động thái thú vị có thể báo hiệu sự tan băng trong mối quan hệ giữa hai bên, báo chí Anh cho hay, Premier League hiện đã liên hệ với các CLB để thông báo rằng họ đã đồng ý dàn xếp với Man City và phiên điều trần sẽ không còn diễn ra nữa.

Cũng được biết, các rào cản đối với thỏa thuận với Etihad hiện đã được gỡ bỏ và City tự tin rằng họ sẽ không bị đối xử khác biệt so với bất kỳ CLB hàng đầu nào khác trong tương lai.

Năm 2011, City đã ký một thỏa thuận trị giá 400 triệu bảng Anh trong 10 năm với Etihad, hãng hàng không nhà nước của Abu Dhabi, nơi chủ sở hữu CLB xuất phát. Mặc dù không có chi tiết nào về thỏa thuận mới được công bố, nhưng nó được kỳ vọng sẽ đánh dấu một bước tiến đáng kể so với thỏa thuận đã hoàn tất 14 năm trước.

Diễn biến này có thể được coi là một chiến thắng nữa cho Man City, mặc dù Premier League có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi khép lại chương này - và chắc chắn sẽ cảm thấy an tâm khi các quy tắc sửa đổi sẽ vẫn được áp dụng.

Vấn đề này không liên quan đến vụ kiện của Premier League chống lại City vì hơn 115 cáo buộc vi phạm các quy tắc chi tiêu của giải đấu. Quyết định về câu chuyện dài hơi này vẫn chưa được đưa ra.

Premier League đã giới thiệu APT vào năm 2021 nhằm mục đích chống lại viễn cảnh các CLB ký kết các hợp đồng tài trợ bị thổi phồng với các bên liên quan đến quyền sở hữu của họ.

Sau khi thỏa thuận với Etihad bị chặn, City tuyên bố các quy tắc này là phản cạnh tranh và do đó là bất hợp pháp. Một hội đồng xét xử độc lập gồm ba luật sư lớn đã phát hiện ra ba yếu tố của các quy tắc - bao gồm cả việc các khoản vay cổ đông (các khoản vay cho các CLB từ các bên liên quan thường có lãi suất thấp hoặc không có lãi) không phải chịu cùng một đánh giá FMV, điều đó có nghĩa là chúng là bất hợp pháp.

Hội đồng xét xử đó dự kiến ​​sẽ họp vào tháng tới nhưng sẽ không họp nữa.

Một tuyên bố được đưa ra vào thứ Hai có nội dung: 'Giải Ngoại hạng Anh và CLB bóng đá Manchester City đã đạt được thỏa thuận liên quan đến vụ trọng tài do CLB khởi xướng vào đầu năm nay liên quan đến Quy tắc Giao dịch Bên liên quan (APT) của Giải Ngoại hạng Anh và do đó các bên đã đồng ý chấm dứt thủ tục tố tụng.

Thỏa thuận này chấm dứt tranh chấp giữa các bên liên quan đến Quy tắc APT. Là một phần của thỏa thuận, Manchester City chấp nhận rằng Quy tắc APT hiện hành là hợp lệ và có tính ràng buộc. “Chúng tôi đã thống nhất rằng cả Giải Ngoại hạng Anh và CLB sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào thêm về vấn đề này”.

HOÀNG HÀ