Ngày 22-11, tại Trường THCS Phú Long, UBND phường Lái Thiêu tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể thao lần thứ I năm 2025.

Tham dự đại hội có ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TPHCM; lãnh đạo phường Lái Thiêu cùng hơn 1.000 vận động viên, cổ động viên tham dự.

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể thao phường Lái Thiêu

Tại lễ khai mạc, hơn 1.000 vận động viên đến từ các khu phố, trường học, lực lượng vũ trang, các câu lạc bộ thể thao và tổ chức đoàn thể trên địa bàn phường đã diễu hành qua lễ đài. Mỗi khối diễu hành thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm và khí thế mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao phường Lái Thiêu trong giai đoạn mới.

Nghi thức rước đuốc được thực hiện trang trọng do bà Ong Thuỵ Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Lái Thiêu thắp sáng tại đài đuốc Đại hội.

Các đoàn diễu hành lần lượt tiến qua lễ đài

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thế Phong, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban tổ chức Đại hội nhấn mạnh, Đại hội Thể thao phường Lái Thiêu là ngày hội lớn của toàn dân, nhằm tiếp tục củng cố phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe trong nhân dân, tạo động lực để xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hơn 1.000 vận động viên tham gia đại hội

Phó Chủ tịch UBND phường kêu gọi toàn thể vận động viên thi đấu với tinh thần "Thể thao đoàn kết - Trung thực - Cao thượng", phấn đấu đạt thành tích cao nhất, đồng thời yêu cầu tổ trọng tài làm việc công tâm, khách quan, đúng điều lệ, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Một tiết mục võ thuật biểu diễn tại lễ khai mạc

Các đoàn thi đấu tranh tài ở 10 bộ môn (trong đó có 1 môn hưởng ứng) gồm: Chạy việt dã, bóng đá, cờ tướng, bóng bàn, pickleball, karate, Teakwondo, Vovinam, thể dục dưỡng sinh…

Các đại biểu và nhân dân được thưởng thức các tiết mục đồng diễn Aerobic, võ thuật và dưỡng sinh do các đơn vị trên địa bàn phường biểu diễn, thể hiện sức sống phong phú và đa dạng của phong trào TDTT quần chúng.

Đại hội Thể thao phường Lái Thiêu lần thứ I là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong công tác chăm lo sức khỏe nhân dân, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần thể thao trung thực, cao thượng và tiến bộ trong cộng đồng.

TÂM TRANG