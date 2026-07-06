Cristiano Ronaldo: “Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi”

Cristiano Ronaldo đã xác nhận đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp, khi anh chuẩn bị đối đầu với Tây Ban Nha cùng đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận đấu vòng 16 diễn ra vào thứ Hai tại Arlington, Texas.

Ronaldo, 41 tuổi, đã tham dự 6 kỳ World Cup - 2006, 2020, 2014, 2018, 2022 và giờ là 2026. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khi lập công vào lưới Uzbekistan ở vòng bảng - hiện đã có 3 bàn tại giải đấu. Dù World Cup 2030 dự kiến ​​sẽ được đồng tổ chức bởi Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Morocco, nhưng Ronaldo chia sẻ: “Điều quan trọng là tận hưởng nó nhiều nhất có thể. Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi, nhưng hãy hy vọng ngày mai không phải là trận đấu cuối cùng của tôi”.

“Ngày tôi giải nghệ khỏi bóng đá quốc tế rồi cũng sẽ đến. Nhưng tôi sẽ thành thật. Dù chuyện gì xảy ra ngày mai, Cristiano sẽ ra đi với lương tâm trong sạch, không phải 100%, mà là 1000%. Bởi vì tôi đã cống hiến tất cả cho bóng đá. Tôi chơi bóng đá vì tôi yêu nó... Bạn phải tận hưởng mỗi ngày. Và tôi đã ghi 3 bàn thắng tại World Cup này, tôi không tệ chút nào, phải không?”.

Ronaldo đã ghi 2 bàn vào lưới Uzbekistan ở vòng bảng, trước khi ghi bàn thắng từ chấm phạt đền vào lưới Croatia ở vòng 32 - bàn thắng đầu tiên của anh trong một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. “Thật tuyệt vời!”, anh nói khi được hỏi về trải nghiệm của mình tại giải đấu này. “Nó vượt ra ngoài sân cỏ. Về mặt cảm xúc, đây là kỳ World Cup tuyệt vời nhất. Tôi đã rất tận hưởng nó”.

Nhà vô địch Euro 2016 khẳng định anh không cần phải vô địch World Cup lần này để hoàn thiện hồ sơ thành tích của mình. “Tôi không thiếu thốn gì trong cuộc sống”, anh nói. “Tôi sẽ không trở nên hơn hay kém Cristiano chỉ vì tôi vô địch World Cup. Chúng tôi có đủ phẩm chất để chiến thắng, nhưng chỉ có một quốc gia có thể vô địch. Tuổi tác mang lại cho bạn sự trưởng thành và kinh nghiệm. Tôi biết ơn ngay cả những lời chỉ trích mà tôi nhận được, khi bước sang tuổi 40 - và tôi hy vọng sẽ sống thêm 40 năm nữa - với những lời phê bình, đó là cách bạn trưởng thành nhất với tư cách là một con người, và tôi cảm ơn các nhà báo vì điều đó”.

LINH SƠN