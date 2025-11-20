Craig Gordon hé lộ quyết định giúp anh lần đầu được tham dự World Cup ở tuổi 43

Thủ môn kỳ cựu Craig Gordon của đội tuyển Scotland khẳng định cơ hội được tham dự kỳ World Cup đầu tiên trong đời ở tuổi 42 là hoàn toàn xứng đáng với tất cả những biến động mà anh đã trải qua trong sự nghiệp.

Craig Gordon sẽ ở tuổi 43 khi ra mắt World Cup cùng đội tuyển Scotland. Ảnh: ESPN

Thủ môn số một của Hearts, người đã phải vật lộn với những chấn thương nghiêm trọng trong 2 thập kỷ qua, đã cân nhắc tương lai của mình trong bóng đá vào cuối mùa giải vừa qua, trước khi gia hạn hợp đồng với CLB thêm một năm. Mặc dù không thi đấu cho CLB mùa này nhưng Gordon, người ra mắt đội tuyển Scotland năm 2004, đã được đưa trở lại đội hình xuất phát của đội tuyển quốc gia ở 2 trận đấu kết thúc vòng loại đáng kinh ngạc với Hy Lạp và Đan Mạch. Và Gordon tiết lộ chính HLV của đội tuyển Scotland, Steve Clarke đã khuyên anh không nên giải nghệ vào mùa hè.

“Thật xúc động”, nên chia sẻ với BBC sau khi đội tuyển Scotland giành chiến thắng kịch tính 4-2 trước Đan Mạch, qua đó có được suất tham dự kỳ World Cup đầu tiên kể từ năm 1998. “Quả là một chặng đường dài, hơn 20 năm trong trại huấn luyện này, cố gắng đạt được thành tựu, đôi khi thất bại, đôi khi có những đêm thi đấu tệ hại, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ có được một kỳ World Cup nào tuyệt vời như vậy để được tham gia. Thật tuyệt vời khi được tham gia”.

“Steve Clarke là người đã nói với tôi hãy cố gắng thêm một năm nữa, ông ấy có thể cần tôi”, Gordon nói thêm. “Phải mất một thời gian tôi mới có thể thực sự nghĩ đến bước tiếp theo. Tôi đã suýt giải nghệ vào mùa hè. Tôi đã có thể từ bỏ tất cả. Khoảnh khắc ấy đêm nay, xứng đáng với tất cả, tất cả những thất vọng, tất cả những nỗ lực, tất cả những năm tháng tôi đã cố gắng. Bảy trăm, tám trăm trận, bất kể tôi đã chơi bao nhiêu trận, chỉ để có được khoảnh khắc như thế này”.

Scott McTominay đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp từ cú móc bóng ngay từ đầu trận, trong khi cầu thủ vào sân thay người Kieran Tierney đã có một cú cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, giúp Scotland vươn lên dẫn trước 3-2 trong thời gian bù giờ. Kenny McLean sau đó đã ấn định chiến thắng lừng lẫy của Scotland khi anh ấy đánh bại Kasper Schmeichel từ giữa sân bằng cú sút cuối cùng của trận đấu.

PHI SƠN