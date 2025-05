Cột dọc ở phút 90 đưa Huế cầm chắc tấm vé xuống hạng Nhì

Các cầu thủ Huế chỉ có được kết quả hòa trước đội khách Long An. ẢNH: TÂM HÀ

Trước vòng 20, Huế đứng cuối bảng với 12 điểm, kém đội xếp ngay trên là Long An 2 điểm và đã thi đấu nhiều hơn một trận. Khi mùa giải chỉ còn 3 vòng, thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng chịu áp lực buộc phải thắng Long An để tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng.

Không có gì bất ngờ khi Huế tạo ra thế trận lấn lướt hoàn toàn so với đội khách. Tuy nhiên, sự nóng vội trong khâu dứt điểm khiến đội chủ nhà liên tiếp phung phí các cơ hội. Đến khi vượt qua được toàn bộ cầu thủ Long An, thần may mắn vẫn không mỉm cười với đội chủ sân Tự Do. Từ quả tạt của đồng đội ở phút 90, trung vệ Lê Viết Hiếu xử lý gọn gàng trong vòng 5m50, nhưng cú sút của anh lại đưa bóng dội cột dọc khung thành đối phương.

Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu, khép lại kết quả hòa 0-0 trên sân Tự Do. Trận hòa này chẳng khác nào một thất bại với thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng. Bởi sau vòng 20, Huế vẫn kém Long An 2 điểm nhưng chỉ còn một trận đấu, trong khi Long An còn tới hai trận. Thậm chí, đội đang có cùng 15 điểm với Long An là Hòa Bình vẫn còn đến 3 trận chưa thi đấu.

Trung vệ Nguyễn Lương Tuấn Khải của Huế thể hiện sự thất vọng. ẢNH: TÂM HÀ

Cũng đã sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng là Khánh Hòa. Thầy trò HLV Trần Trọng Bình ngược dòng đánh bại đội khách Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) với tỷ số 2-1. Khánh Hòa tạm vươn lên xếp thứ 4 với 21 điểm, đẩy BR-VT xuống hạng 7 với 18 điểm.

Bằng điểm với BR-VT nhưng xếp trên một bậc là Đồng Nai. Ở vòng đấu này, đội bóng của HLV Ngô Quang Sang để thua đội đương kim vô địch Ninh Bình 0-1 ngay trên sân nhà. Ninh Bình nâng tổng điểm lên 55.

Tại sân Cao Lãnh, PVF thắp sáng hy vọng thăng hạng bằng chiến thắng 1-0 trước Đồng Tháp. HLV Thạch Bảo Khanh cùng các học trò hiện có 37 điểm, kém 4 điểm so với vị trí nhì bảng mà Bình Phước đang nắm giữ.

Tối mai (ngày 27-5), vòng 20 Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025 sẽ tiếp tục với trận đấu còn lại giữa đội chủ nhà Trẻ TPHCM và Hòa Bình.

HỮU THÀNH