Conte dựa vào De Bruyne và tinh thần học hỏi để đối đầu Manchester City

Trận đấu mở màn Champions League của Napoli trước Manchester City không chỉ là một thử thách lớn mà còn là cơ hội để Antonio Conte và các học trò khẳng định vị thế. Với vị HLV người Italy, cuộc chạm trán này là màn so tài giữa “học sinh” Napoli và “giáo viên” Manchester City - đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt, một biểu tượng của sự thành công và ổn định.

Napoli bước vào giải đấu với định dạng mới gồm 36 đội, mang theo niềm tự hào là nhà vô địch Serie A mùa trước. Tuy nhiên, Conte vẫn giữ thái độ khiêm tốn khi đánh giá đội bóng của mình. “Chúng tôi đối đầu với một đội bóng có lịch sử tự nói lên tất cả”, ông chia sẻ. “Họ là một câu lạc bộ hàng đầu với một HLV xuất sắc. Chúng tôi đến đây với sự khiêm nhường, nhưng cũng đầy khao khát học hỏi và đo lường sự tiến bộ của mình khi đối đầu với những đội bóng mạnh mẽ như vậy”. Với Conte, Napoli vẫn đang trong giai đoạn phát triển, và trận đấu với Manchester City là cơ hội để kiểm chứng năng lực.

Conte đã không ngần ngại tìm đến Kevin De Bruyne, tân binh của Napoli, để xin ý kiến về đội bóng cũ mà anh từng gắn bó một thập kỷ, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Kevin De Bruyne, người gia nhập Napoli theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè, trở thành nguồn thông tin quý giá cho Conte. “Tôi đã hỏi Kevin vài điều về Manchester City”, Conte tiết lộ. “Anh ấy đã ở đó 10 năm và được dẫn dắt bởi Pep Guardiola. Tôi hy vọng sau tiếng còi khai cuộc, Kevin sẽ hòa nhập nhanh chóng và cống hiến hết mình cho Napoli”.

Sự hào hứng của De Bruyne khi đối đầu đội bóng cũ là điều Conte kỳ vọng sẽ mang lại lợi thế, không chỉ về mặt chiến thuật mà còn ở tinh thần thi đấu. Bên cạnh De Bruyne, Napoli còn chào đón hai cái tên khác từ Man United: Scott McTominay và Rasmus Højlund. McTominay, người gia nhập Napoli vào mùa hè 2024, đã nhanh chóng trở thành trụ cột, góp phần lớn vào chức vô địch Serie A mùa trước và được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Conte không giấu được sự ngưỡng mộ: “Tôi thấy tiềm năng lớn ở Scott khi còn ở Anh. Khi cơ hội ký hợp đồng với cậu ấy xuất hiện, tôi gần như không tin đó là sự thật. Cậu ấy không chỉ là một cầu thủ tài năng mà còn là một con người tuyệt vời.” McTominay là minh chứng cho việc một sự thay đổi môi trường có thể giúp cầu thủ tìm lại phong độ đỉnh cao.

Rasmus Højlund, bản hợp đồng cho mượn từ Manchester United, cũng mang đến hy vọng mới. Dù mới 22 tuổi, Højlund đã ghi bàn ngay trong trận ra mắt gặp Fiorentina, cho thấy tiềm năng lớn. Với sự dẫn dắt của Conte, Højlund được kỳ vọng sẽ tái hiện hành trình thành công như McTominay.

Haaland và cơ hội phá kỷ lục Champions League

Trọng tâm của trận đấu sẽ là Erling Haaland, người chỉ cần một bàn để phá kỷ lục của Ruud van Nistelrooy về số trận ít nhất đạt 50 bàn tại Champions League (62 trận). Với 49 bàn sau 48 trận tại giải đấu, Haaland đang ở phong độ hủy diệt, ghi 6 bàn trong kỳ nghỉ quốc tế và cú đúp trong trận derby. Sự trở lại của Phil Foden, người vừa ghi bàn cuối tuần qua, cũng mang đến hy vọng cho Man City về một hàng công bùng nổ.

Bên phía Napoli, Kevin De Bruyne là cái tên được chú ý nhất. Sau 10 năm cống hiến cho Man City với 16 danh hiệu, 108 bàn và 170 kiến tạo, anh ra đi theo dạng tự do và gia nhập Napoli vào mùa hè. Dù rời Etihad trong hòa bình, De Bruyne chắc chắn muốn chứng minh giá trị trước đội bóng cũ. Với hàng tiền vệ gồm De Bruyne, McTominay và Stanislav Lobotka, Napoli sở hữu sự cân bằng giữa sáng tạo và sức mạnh.

Tuy nhiên, lịch sử không ủng hộ Napoli khi làm khách tại Anh, và việc đối đầu với Man City ở Etihad là thử thách lớn. Man City bước vào trận đấu với sự tự tin sau chiến thắng trong trận derby Manchester. Phong độ của họ sẽ được kiểm chứng trước Napoli, đội đang dẫn đầu Serie A sau ba trận. Siêu máy tính Opta đưa ra tỷ lệ thắng của Napoli là 22%, trong khi khả năng hòa là 23%. Lịch sử đối đầu nghiêng về Man City, với hai chiến thắng vào mùa 2017-18, trong khi Napoli chưa từng thắng trên đất Anh trong 12 lần (hòa 3, thua 9). Dù vậy, Conte, người từng vượt qua Guardiola 4/7 lần đối đầu, là mối đe dọa không thể xem nhẹ.

Đội hình dự kiến Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Nico O’Reilly, Joško Gvardiol, Rúben Dias, Abdukodir Khusanov, Rodri, Jérémy Doku, Phil Foden, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Erling Haaland. Napoli: Vanja Milinković-Savić, Leonardo Spinazzola, Alessandro Buongiorno, Sam Beukema, Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Kevin De Bruyne, Frank Anguissa, Matteo Politano, Rasmus Højlund.

