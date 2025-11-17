Congo khiến “Đại bàng xanh” Nigeria lại lỡ hẹn với World Cup

CHDC Congo loại Nigeria trong loạt luân lưu ở chung kết play-off World Cup khu vực châu Phi. Ảnh: ESPN

Nigeria đã khởi đầu trận đấu với thế trận áp đảo và vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 3, nhờ bàn thắng của Frank Onyeka. Nhưng Meschack Elia đã gỡ hòa cho Congo sau đó trong hiệp một. Hai đội đã thi đấu mà không có bàn thắng nào trong hiệp 2, và cả 30 phút hiệp phụ. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, trước khi Chancel Mbemba ghi bàn quyết định chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu, đưa Congo vào vòng play-off liên lục địa để tìm kiếm suất dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1974.

Congo, đội có biệt danh ‘Những chú Báo gấm’ đã 2 lần vô địch Cúp các quốc gia châu Phi (1968, 1974), nhưng chỉ mới tham dự World Cup một lần vào năm 1974 - khi đất nước này còn được gọi là Zaire. Tiếp theo, Congo sẽ bước vào trận play-off liên lục địa gồm 6 đội tuyển đến từ các Liên đoàn CONCACAF, CONMEBOL, Châu Đại Dương và Châu Á. Vòng play-off diễn ra vào tháng 3, từ đó xác định 2 đội giành được suất tham dự World Cup tại Mỹ, Mexico và Canada vào năm 2026.

Ngược lại, kết quả này đồng nghĩa với việc Nigeria sẽ vắng mặt tại World Cup lần thứ 3 kể từ năm 2006, và là lần thứ 2 liên tiếp. Đây là một cú sốc thật sự với một trong những quyền lực hàng đầu của lục địa, tự hào sở hữu tiền đạo Victor Osimhen - cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm 2023, và có tên trong đề cử của năm nay. Osimhen, người đang khoác áo CLB hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ là Galatasaray, đã có những màn trình diễn xuất sắc gần đây cho CLB và đội tuyển quốc gia, bao gồm cú hat-trick tại Champions League vào lưới Ajax và gần nhất là 2 bàn thắng trong chiến thắng ở bán kết play-off World Cup 2026 trước Gabon vào thứ Năm tuần trước.

THANH TUẤN