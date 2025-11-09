Có thực mới vực được đạo

Bóng chuyền TPHCM và Hà Nội cùng lúc có đội giành quyền thăng hạng lên giải vô địch quốc gia 2026 nhưng người làm chuyên môn hiểu rằng nguồn lực đầu tư và tài trợ xã hội hóa sẽ rất cần để làm chuyên môn bền vững.

Đội bóng chuyền nam TPHCM sẽ phải tìm kiếm thêm nguồn lực đầu tư xã hội hóa để có những cơ hội bứt phát trong mùa giải năm 2026. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Những khoản thưởng dành tặng cho tập thể đội bóng chuyền nam TPHCM ghi nhận ngôi vô địch giải hạng A toàn quốc 2025 với suất thăng hạng tham dự giải vô địch quốc gia 2026 là sự khích lệ vừa được cấp quản lý Sở VH-TT TPHCM thực hiện. Người làm chuyên môn hiểu rằng, những khoản thưởng đó là sự động viên tinh thần kịp thời ghi nhận kết quả thi đấu xuất sắc cho tập thể đội bóng chuyền nam TPHCM.

Nhiều năm trước, Liên đoàn bóng chuyền TPHCM được xem đã tổ chức mô hình xã hội hóa tốt, tìm được một số nguồn lực đồng hành cùng các đội bóng chuyền. Trong đó, kết quả vô địch quốc gia của đội bóng chuyền nam TPHCM những năm 2015, 2018, 2019 đã minh chứng được sự mạnh mẽ về chuyên môn của tập thể đội bóng. Tuy nhiên, khi bóng chuyền TPHCM gặp khó khăn, lực lượng cầu thủ ảnh hưởng tới phong độ vì thế nhà quản lý phải chứng kiến đội nam xuống hạng.

Nhìn lại giải hạng A toàn quốc 2025, đội nam TPHCM là 1 trong những đội sử dụng hoàn toàn cầu thủ do đơn vị đào tạo, đang hưởng chế độ về lương, thưởng của thể thao TPHCM và toàn tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Khép lại giải đấu, đội bóng không thua trận nào, lên ngôi vô địch xứng đáng.

Tuy nhiên, nhiều người hiểu rằng, sân chơi vô địch quốc gia sẽ là cuộc cạnh tranh khác biệt hoàn toàn với giải hạng A. Sự đầu tư không thể thiếu. Vì thế, trong tâm sự chia sẻ, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền TPHCM – ông Hà Vũ Sơn bày tỏ: “Chúng tôi đang gấp rút định hướng về việc tuyển chọn và bổ sung lực lượng cho mùa giải 2026. Lúc này, đội rất cần một đơn vị đồng hành đủ tiềm lực để có thể chiêu mộ ngoại binh nhằm tăng cường sức mạnh. Về mục tiêu, chúng tôi vẫn giữ tinh thần thoải mái, không đặt nặng thành tích để VĐV trẻ có cơ hội thể hiện tối đa khả năng”.

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội đang có phong độ tốt kể từ chức vô địch giải hạng A toàn quốc 2025. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Người làm chuyên môn bóng chuyền Việt Nam nhìn nhận thực tiễn bóng chuyền hiện đại không thể thiếu nguồn lực xã hội hóa đồng hành cùng hỗ trợ phát triển chuyên môn tối đa cho cầu thủ. Một trong những ví dụ cho thấy sự chuyển mình đáng kể là đội nữ Hà Nội. Trước vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025, ban huấn luyện đội bóng này chưa đặt nhiều kỳ vọng vào cơ hội thăng hạng. Tuy nhiên khi Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội ra đời, tìm được nguồn lực xã hội hóa tài trợ trực tiếp, tinh thần cầu thủ nữ Hà Nội được thay đổi rõ rệt. Cầu thủ ra sân thi đấu hứng khởi. Đội nữ Hà Nội bất bại để vô địch giải hạng A toàn quốc 2025 và thăng hạng tham dự giải vô địch quốc gia 2026.

“Chúng tôi có sự chuẩn bị lực lượng là những cầu thủ do đơn vị đào tạo cơ bản. Nhưng thực tế cho thấy, nguồn lực xã hội hóa mang lại tinh thần lớn, các VĐV có thêm động lực thi đấu. Đây là điều tất cả các nền bóng chuyền ở châu Á hay thế giới đều như vậy”, trưởng bộ môn bóng chuyền (Trung tâm đào tạo Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội) đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội - ông Bùi Đình Lợi bày tỏ.

Các khoản thưởng dành cho đội nam TPHCM (ngày 7-11) có giá trị vài trăm triệu đồng. Với đội bóng chuyền nữ Hà Nội, họ được cam kết sẽ nhận thưởng 500 triệu đồng từ đơn vị tài trợ. Mỗi khoản thưởng là con số của thời điểm cụ thể. Người làm chuyên môn chờ đợi về sự đầu tư dài hơi để đội bóng có những cơ hội phát triển lâu dài giữ vững chuyên môn thay vì thấp thỏm theo giai đoạn.

“Mọi người có thể thấy 16 đội bóng của giải vô địch quốc gia 2025 đều là những đội có lực lượng cầu thủ tốt nhất. Mỗi đội bóng đều có nhà tài trợ đồng hành. Với bóng chuyền, tìm được nhà tài trợ đã khó, giữ được nhà tài trợ đi cùng đội bóng dài lâu còn khó hơn. Một phần giữ được nhà tài trợ sẽ là thành tích chuyên môn do cầu thủ mang lại”, chia sẻ từ đại diện ban tổ chức giải vô địch quốc gia 2025. Năm 2026, cuộc cạnh tranh chuyên môn giữa các đội tiếp tục không dễ dàng.

Chuyên gia Kittipong (Thái Lan) của đội nữ Hà Nội. Ảnh: PHƯƠNG THẢO HLV Kittipong (Thái Lan) là HLV ngoại duy nhất tham dự giải hạng A toàn quốc 2025 vừa qua. Chuyên gia này được mời làm việc từ kinh phí xã hội hóa của Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội. Kết thúc giải đấu, chuyên gia này vừa về nước mới đây. Thời điểm ông Kittipong trở lại Việt Nam vẫn chưa được xác định. Đội bóng chuyền nữ Hà Nội sẽ đánh giá tổng kết chuyên môn trước khi lên kế hoạch nhân sự cho mùa giải 2026.

MINH CHIẾN