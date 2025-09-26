Cơ thủ Nguyễn Thị Liên giành HCĐ giải vô địch carom 3 băng nữ thế giới 2025

Rạng sáng ngày 26-9 theo giờ Việt Nam, cơ thủ Nguyễn Thị Liên đã giành tấm HCĐ tại giải vô địch carom 3 băng nữ thế giới 2025.

Nguyễn Thị Liên (ngoài cùng bên phải) giành HCĐ giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: UMB

Giải đấu kết thúc tối ngày 25-9 theo giờ địa phương (rạng sáng ngày 26-9 tại Việt Nam). Tại giải , cơ thủ của đội tuyển billiards Việt Nam và billiards TPHCM đã thi đấu bán kết nhưng thua trận với tỷ số 13-30 trước Therese Klompenhouwer (Hà Lan) sau 40 lượt cơ. Đây là đối thủ có ưu thế chuyên môn khi đã 5 lần vô địch thế giới trước đây. Therese Klompenhouwer cũng là người giành HCV World Games 2025 mới đây.

Thua trận tại bán kết, Nguyễn Thị Liên vẫn đảm bảo giữ được tấm HCĐ chung cuộc cho mình tại giải đấu này. Trong giải, Therese Klompenhouwer giành ngôi vô địch khi thắng Kim Ha Eun (Hàn Quốc) trong trận chung kết.

Nguyễn Thị Liên là đương kim vô địch quốc gia nội dung carom 3 băng nữ. Năm nay, Liên đoàn billiards thế giới UMB trao 1 suất cho Việt Nam tham dự giải đấu. Bộ môn billiards (Cục TDTT Việt Nam) cùng Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam và Sở VH-TT TPHCM thống nhất cử Nguyễn Thị Liên tham dự với kinh phí được địa phương đảm bảo.

Năm 2024, billiards Việt Nam có cơ thủ Nguyễn Hoàng Yến Nhi tham dự và giành HCĐ tại giải đấu này.

Như vậy, tính từ khi giải đấu bắt đầu diễn ra vào năm 1999 tới nay, billiards Việt Nam đã có 2 lần đứng hạng 3 với kết quả khích lệ của Yến Nhi và Nguyễn Thị Liên.

Năm nay, nội dung carom 3 băng nữ vắng mặt trong chương trình môn billiards SEA Games 33-2025 tại Thái Lan do vậy Nguyễn Thị Liên không có cơ hội tham dự Đại hội.

MINH CHIẾN