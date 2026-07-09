CLB Quảng Ninh, Thanh Hóa và những khó khăn trước mùa bóng mới

Nhiều CLB V-League và hạng Nhất đã ra sân tập luyện, chuẩn bị cho mùa bóng 2026-2027. Có đội đã tạo sự chú ý bằng hàng loạt hợp đồng, nhưng cũng có nơi phải thắt lưng để kịp tham dự mùa giải mới. Bên cạnh đó còn có một số đội đang nặng gánh chuyện tài chính, để ngõ khả năng tham dự…

Các cầu thủ Quảng Ninh vẫn chưa an tâm để trở ra sân tập chuẩn bị cho mùa bóng mới.

Những ngày qua, giới bóng đá đang đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn mà các đồng nghiệp tại CLB Thanh Hóa và Quảng Ninh đang trải qua từ những khó khăn về tài chính. Với Quảng Ninh thì đây là sự lập lại câu chuyện buồn mà bóng đá nơi đây đã từng trãi qua.

Nhiều cầu thủ của CLB Quảng Ninh đã đưa lên trang cá nhân những chia sẻ việc họ bị CLB nợ lương từ tháng 3 đến nay. Trong đơn, các cầu thủ nêu rõ: “Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 đã kết thúc hơn 1 tháng, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được lương của các tháng 3, 4, 5 theo thỏa thuận. Thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần chủ động liên hệ với Ban lãnh đạo để trao đổi về vấn đề tiền lương và đều nhận được những cam kết sẽ sớm thanh toán. Tuy nhiên, đến nay các cam kết đó vẫn chưa được thực hiện, khiến anh em trong đội không khỏi lo lắng và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc.

Suốt mùa giải, chúng tôi luôn nỗ lực tập luyện, thi đấu và hoàn thành đầy đủ trách nhiệm của mình với tinh thần chuyên nghiệp và cống hiến hết mình vì CLB. Vì vậy, chúng tôi kính đề nghị Ban lãnh đạo khẩn trương thanh toán đầy đủ tiền lương của các tháng 3, 4 và 5 trong thời gian sớm nhất, đồng thời có thông báo chính thức về thời gian chi trả để các thành viên trong đội yên tâm”.

Đây không phải lần đầu bóng đá Quảng Ninh vướng vào những khó khăn này. Năm 2021 CLB Quảng Ninh cũng từng giải thể vì nguyên nhân tương tự. Từ khó khăn trên, kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của Quảng Ninh còn khá bị động khi thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn chưa yên tâm để vào việc.

CLB Thanh Hóa tiếp tục những khó khăn về lực lượng, tài chính sau mùa bóng 2025-2026

Tình hình khó khăn cũng đang bủa vây CLB Thanh Hóa trước thềm V-League 2026-2027. Từ những khó khăn trong việc tìm nhà tài trợ dẫn đến chuyện chưa ổn định vấn đề lực lượng, đội bóng xứ Thanh tiếp tục làm người hâm mộ âu lo. Cũng từ cuối mùa 2025-2026, đội bóng này tiếp tục bị FIFA cấm chuyển nhượng do nợ tiền ngoại binh, điều đó đồng nghĩa họ chỉ sử dụng nguồn cầu thủ hiện tại theo kiểu “liệu cơm gắp mắm”.

Càng cận ngày mùa bóng mới khởi động nhưng vẫn còn đó những ngổn ngang. Còn có tin là 1-2 CLB khác cũng đang trong giai đoạn chuyển đổi đơn vị chủ quản và hy vọng là điều tốt cho thầy trò những đội này ở lộ trình chuyển đổi này.

QUỐC CƯỜNG