CLB nữ TPHCM sẽ gặp các nhà vô địch Australia ở trận ra quân giải châu Á 2025-2026

Giải bóng đá các CLB nữ châu Á 2025-2026 (AFC Women Champions League 2025-2026) sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 13-11. Ở bảng A, các trận đấu đều diễn ra trên sân Thống Nhất (TPHCM).

Vòng bảng có sự tham dự của 12 đội, trong đó CLB nữ TPHCM được xếp nhóm hạt giống thứ 2. Các đội được chia thành 3 bảng, mỗi bảng thi đấu ở một địa điểm tập trung.

Sau vòng bảng, 8 CLB gồm 2 đội nhất nhì tại mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào Vòng loại trực tiếp, với các cặp đấu tứ kết lượt đi và lượt về sẽ được xác định bằng bốc thăm, diễn ra vào tháng 3-2026.

HLV Đoàn Thị Kim Chi có những đánh giá về các đối thủ ở cùng bảng A: “Ở bảng đấu này, ngoài đại diện của Australia sẽ là một đối thủ mạnh, ứng cử viên tiềm năng trong bảng, thì hai đối thủ Stallion Laguna (Philippines) và Lion City Sailors (Singapore) cũng có nhiều cầu thủ nhập tịch và ngoại binh. Vì vậy, việc tính toán làm sao có thể đánh bại được họ không phải chuyện dễ nhưng toàn đội sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu qua vòng bảng vì chúng tôi đang có lợi thế thi đấu trên sân nhà”.

Tin liên quan CLB nữ TPHCM sẵn sàng trở lại đấu trường châu Á

CAO TƯỜNG