CLB nữ TPHCM sẵn sàng trở lại đấu trường châu Á

Lãnh đạo Sở VH-TT, LĐBĐ TPHCM, nhà tài trợ chụp hình lưu niệm cùng tập thể CLB nữ TPHCM. Ảnh QUỐC AN

Đây cũng là mùa thứ hai đội tham dự sân chơi này và sự chuẩn bị về lực lượng được đánh giá là tốt hơn. CLB nữ TPHCM đã đăng ký 6 ngoại binh, trong đó có 2 ngoại binh mới so với mùa trước là trung vệ Gorman Chloe (Mỹ) và hậu vệ trái Ouni Samia (Tunisia).

Cùng với đó, hai cầu thủ nhiều kinh nghiệm sau thời gian thi đấu tại Thái Nguyên T&T đã trở về TPHCM. Lê Hoài Lương về trước hồi đầu mùa để kịp góp mặt cùng đội ở giải VĐQG 2025. Và mới đây thủ môn Kim Thanh cũng về lại bắt chính trong khung thành đội bóng từng 14 lần VĐQG.

HLV Kim Chi chia sẻ tại buổi gặp mặt

Trước đó, đội đã có chuyến tập huấn tại Hà Nội và thi đấu giao hữu 2 trận với đội tuyển nữ Việt Nam, kết quả thua 2-3 ở trận lượt đi và thắng lại 2-1 ở trận tái đấu vào ngày 4-11. Đây được xem là hai trận giao hữu quý giá, giúp cho CLB nữ TPHCM hoàn thiện đội hình và chiến thuật trước khi bước vào AFC Champions League nữ 2025-2026, giải đấu mà đội vào đến Bán kết ở mùa trước.

Theo lịch thi đấu, CLB nữ TPHCM nằm ở bảng A sẽ lần lượt gặp Stallion Laguna (Philippines, ngày 13-11), Lion City Sailors (Singapore, 16-11), Melbourne City (Australia, 19-11) trên sân Thống Nhất. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 3 bảng sẽ giành vé vào tứ kết. Thi đấu trên sân nhà sẽ là lợi thế không nhỏ cho cô trò HLV Kim Chi tái lập thành tích vượt qua vòng bảng như mùa giải trước.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao và ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐBĐ TPHCM đã lì xì động viên toàn đội. Ngoài ra, đội còn nhận được khoản tiền hỗ trợ 100 triệu đồng từ tập đoàn Becamex và 100 triệu đồng từ OpenLive để thi đấu tại giải.

CAO TƯỜNG