CLB CAHN giữa tin đồn sa thải HLV Polking

Ở vào giai đoạn tranh đua quyết liệt ở giải đấu trong nước cũng như đấu trường Đông Nam Á, lại xuất hiện tiếp thông tin HLV Alexandre Polking có thể bị sa thải do thành tích thiếu ổn định của CLB CAHN. Các nhà cựu vô địch thực sự cho thấy hình ảnh thiếu mạnh mẽ so với hai đội bóng cùng thủ đô là Viettel và Hà Nội FC.

Đội bóng tập hợp nhiều ngôi sao, nhưng kết quả đối với CAHN vẫn chưa như kỳ vọng

Mới đây, truyền thông Thái Lan đưa tin, HLV Alexandre Polking có thể sẽ chia tay CLB CAHN và trở lại xứ chùa vàng làm việc. Điều này xuất phát từ thành tích dưới sự kỳ vọng của đội chủ sân Hàng Đẫy tại V-League 2024-2025. Dù sở hữu một dàn sao chất lượng nhưng đại diện ngành công an lại thi đấu thất thường và đang bị Nam Định bỏ xa đến 9 điểm trong cuộc đua vô địch.

Cho tới thời điểm này của mùa giải, CAHN chỉ mới có 5 chiến thắng tại đấu trường V-League, cùng với đó là 4 thất bại cùng 7 kết quả hòa. Đây là thành tích chưa thật sự xứng tầm với đội bóng ngành công an, nhất là so với sự đầu tư rầm rộ của họ. Tất nhiên, với tư cách là HLV trưởng, ông Polking sẽ là người phải chịu trách nhiệm chính. Dẫu vậy, điều an ủi cho chiến lược gia này là việc Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội đã lọt vào tứ kết Cúp Quốc gia và bán kết Cúp các CLB Đông Nam Á.

Hàng thủ hùng hậu của CAHN bị Quảng Nam chia điểm với tỷ số 4-4 ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng 13.

Nhìn chung, dưới thời HLV Alexandre Polking, CAHN chưa có nhiều điểm khác biệt so với giai đoạn trước đây. Vẫn là một lối chơi có phần bế tắc, dễ bị bắt bài, thiếu sự gắn kết và còn phụ thuộc nhiều vào các cá nhân. Hơn thế nữa, những sai sót nơi hàng phòng ngự ngày càng được bộc lộ dẫn đến các bàn thua đáng tiếc. Chiến lược gia sinh năm 1976 không tìm ra được những phương án hữu hiệu để vận hành chiến thuật một cách trơn tru.

Ngoài tin đồn chia tay HLV Alexandre Polking, CLB CAHN được cho là đang nhắm tới chiến lược gia Velizar Popov – người mới chấm dứt hợp đồng với Thanh Hóa. Việc khó cạnh tranh chức vô địch V-League 2024-2025, CAHN vẫn còn cơ hội giành danh hiệu ở mùa giải này. Trước mắt, họ sẽ có trận đấu với đại diện Indonesia là PSM Makassar tại bán kết Cúp các CLB Đông Nam Á. Bên cạnh đó, đội bóng ngành công an cũng sẽ chạm trán Hải Phòng tại tứ kết Cúp Quốc gia trên sân Lạch Tray.

Ảnh: CAHN FC

Đây nhiều khả năng sẽ là những màn đọ sức quyết định chiếc ghế của HLV Alexandre Polking trong thời gian tới. Dù rằng phía CLB CAHN khẳng định vẫn đặt niềm tin vào ông Polking, nhưng nếu không sớm cải thiện tình thế thì mọi chuyện ở cabin chỉ đạo đội bóng này đều có thể xảy ra.

Kể từ khi trở lại với V-League từ mùa 2023, dù đã giành chức vô địch nhưng vị trí HLV trưởng của CLB CAHN chưa bao giờ được xem là ổn định. Bởi thế, trường hợp của HLV Alexandre Polking có lẽ cũng không ngoại lệ. Mọi chuyện vẫn sẽ còn phải chờ đợi vào thời gian tới.

HỮU DANH