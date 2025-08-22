Claudio Echeverri gia nhập Leverkusen theo dạng cho mượn

Bayer Leverkusen đã hoàn tất việc ký hợp đồng với tài năng trẻ người Argentina, Claudio Echeverri theo dạng cho mượn trực tiếp từ Man City.

Echeverri (phải) trong màu áo Manchester City

Tiền vệ 19 tuổi, nổi tiếng với biệt danh El Diablito (Con quỷ nhỏ), sẽ dành cả mùa giải chơi tại Đức sau khi hai CLB hoàn tất thỏa thuận vào đầu tuần này. Thỏa thuận không bao gồm điều khoản mua đứt, bởi Manchester City coi Echeverri là một phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn của họ.

Levekusen sẽ chi trả toàn bộ lương của cầu thủ này và cũng đã trả một khoản phí mượn nhỏ để đảm bảo sự phục vụ của anh trước sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Girona và một số CLB châu Âu khác.

Echeverri giờ đây sẽ gia nhập đội hình của Erik ten Hag khi HLV người Hà Lan muốn bổ sung thêm sức mạnh tấn công và sự sáng tạo cho hàng tiền vệ. Sự xuất hiện của Echeverri là một sự bổ sung đầy phấn khích khi Leverkusen đang chuẩn bị cho Bundesliga và tiến sâu hơn tại các giải đấu châu Âu.

Tiền vệ người Argentina đã ký hợp đồng với Man City vào tháng 1-2024 nhưng vẫn được cho mượn tại River Plate cho đến tháng 2-2025, trước khi anh gia nhập đội hình của Pep Guardiola. Điều này diễn ra sau chiến dịch Giải U-20 Nam Mỹ xuất sắc, nơi anh dẫn dắt Argentina giành vị trí thứ 2, và đột phá lên đội 1 River Plate, bao gồm 48 lần ra sân cho đội một trước khi chuyển đến sân Etihad.

Cầu thủ tuổi teen này đã có hai lần ra sân cho đội bóng của Pep Guardiola trước khi kết thúc mùa giải quốc nội gần nhất, ra mắt với một pha vào bóng sống động trong trận chung kết Cúp FA thua Crystal Palace tại Wembley. Tiếp theo đó, anh lại vào sân thay người lần nữa vào ngày cuối cùng của mùa giải Ngoại hạng Anh trên sân khách trước Fulham, giúp Man City giành được vị trí trong top 3.

Bàn thắng đầu tiên của Echeverri cho Man City diễn ra sau đó vào mùa hè này, khi anh ghi một cú sút phạt tuyệt đẹp vào lưới Al-Ain ở Atlanta trong chiến dịch FIFA Club World Cup.

Anh buộc phải rời sân vì chấn thương vào giữa hiệp, nhưng màn trình diễn của anh ấy đã cho thấy một tương lai tươi sáng. Cầu thủ 19 tuổi này giờ đây sẽ có thêm kinh nghiệm thi đấu cho đội một tại Bundesliga của Đức với Leverkusen.

HOÀNG HÀ