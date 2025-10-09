Chủ tịch VFF trao kỷ niệm chương đến lãnh đạo Tập đoàn Becamex

Ngày 9-10, tại Sân vận động Bình Dương (TPHCM), trong không khí sôi động của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Nepal (thuộc vòng loại Asian Cup 2027), ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bóng đá Việt Nam” cho các cá nhân: ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Tập đoàn Becamex cùng ông Vũ Đức Thành – nguyên Chủ tịch LĐBĐ tỉnh Bình Dương, và ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Ông Trần Quốc Tuấn trao kỷ niệm chương đến ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Tập đoàn Becamex cùng các ông Vũ Đức Thành và Cao Văn Chóng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ năm 2007, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương (nay là Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM) đã phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá tỉnh Bình Dương (nay là LĐBĐ TP.HCM) tổ chức Giải vô địch bóng đá tỉnh Bình Dương với sự tham gia của gần 200 đội bóng phong trào trên địa bàn. Trải qua nhiều năm, giải đấu không chỉ được duy trì tổ chức thường niên mà còn trở thành sân chơi truyền thống, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần cho người dân.

Ghi nhận những đóng góp thiết thực và hiệu quả của các cá nhân trong việc phát triển bóng đá phong trào và bóng đá chuyên nghiệp tại địa phương, ngày 28-6-2025, Ban Chấp hành LĐBĐVN đã ban hành Quyết định số 577/QĐ-LĐBĐVN về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bóng đá Việt Nam” cho các ông Nguyễn Văn Hùng, Vũ Đức Thành và Cao Văn Chóng.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực VFF, ông Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp tích cực, hiệu quả của các cá nhân được vinh danh, đồng thời nhấn mạnh, sự đồng hành và tâm huyết của các ông Nguyễn Văn Hùng, Vũ Đức Thành, Cao Văn Chóng không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bóng đá Bình Dương giai đoạn trước, mà còn góp phần vào sự phát triển chung của bóng đá nước nhà.

Ông Trần Quốc Tuấn cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, các cá nhân và đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động của bóng đá nước nhà, đặc biệt là trong công tác phát triển bóng đá phong trào, đào tạo trẻ và cùng xây dựng nền tảng vững chắc cho bóng đá nước nhà.

CAO TƯỜNG