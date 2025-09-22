Chủ công Jakkrit Thanomnoi khoác áo đội nam Biên Phòng ở vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025

Đội Biên Phòng đang chuẩn bị kỹ lưỡng để tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội bóng cho SGGP biết ngày 22-9: “Chúng tôi vẫn tiếp tục có sự góp mặt của Jakkrit Thanomnoi. Cầu thủ quen thuộc với lối chơi của đội do vậy đây là sự bổ sung phù hợp. Giai đoạn 2 của giải sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt, rất nhiều đội bóng tăng cường ngoại binh mạnh. Chúng tôi thận trọng để đảm bảo kết quả từng trận đấu của mình”.

Jakkrit Thanomnoi là chủ công trẻ của bóng chuyền nam Thái Lan. Tay đập này từng có thời gian được khoác áo đội tuyển bóng chuyền Thái Lan. Jakkrit Thanomnoi sở hữu chiều cao 1m88 với khả năng bật đà tấn công là 3m30. Cầu thủ này đã thi đấu cùng đội bóng áo lính trong năm 2024 và 2025.

Tại giai đoạn thứ nhất giải năm nay, Jakkrit Thanomnoi đã thi đấu tại Việt Nam và cùng đội Biên Phòng MB giành được 5 chiến thắng qua đó tạm đứng vị trí thứ nhì. Sau đó, đội bóng này đã giành Cúp Hùng Vương 2025 và Jakkrit Thanomnoi có trong đội hình thi đấu.

HLV Trần Đình Tiền và các học trò đã có mặt tập luyện tại Ninh Bình trước khi thi đấu giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia. Đội bóng này còn 2 trận tại vòng bảng gặp Công an TPHCM và chủ nhà Ninh Bình. Đây đều là 2 trận đấu quan trọng và các đội bóng đối thủ đều có lực lượng mạnh hàng đầu Việt Nam.

Trong giai đoạn thứ nhất, đội Biên Phòng MB đã đăng ký lực lượng gồm 14 cầu thủ: Đinh Văn Duy, Trần Văn Nam, Phạm Văn Hiệp, Hoàng Đức Duy, Trần Duy Tuyến, Nguyễn Đức Hoàng, Vũ Anh Tuấn, Đào Duy Thành, Nguyễn Ngọc Thuân, Trương Thế Khải, Trần Minh Đức, Bùi Hữu Đạt, Nguyễn Văn Sang, Trương Huỳnh Pháp và Jakkrit Thanomnoi. Theo tìm hiểu, đội bóng chỉ tăng cường 1 cầu thủ ngoại cho giai đoạn 2 giải đấu.

Giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia tổ chức tại Ninh Bình từ ngày 7-10 đến 16-10.

MINH CHIẾN