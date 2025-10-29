Chốt thời điểm hội quân của đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam trong tháng 11

Tháng 11 là khá bận rộn của thầy trò HLV Kim Sang-sik, trong khi đội tuyển Việt Nam sẽ bay sang Lào tham dự trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 thì U22 Việt Nam sang Trung Quốc dự giải Tứ hùng quốc tế.

Cả hai đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam đồng loạt tập trung vào tháng 11.

VFF vừa công bố kế hoạch tập trung của hai đội tuyển. Qua đó, đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 10 đến 19-11-2025. Sau khi hội quân, đội sẽ di chuyển tới Việt Trì (Phú Thọ) để tập luyện từ ngày 11 đến 14-11. Từ ngày 15 đến 19-11, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ sang Lào để thi đấu lượt trận thứ 5 Vòng loại cuối Asian Cup 2027 gặp Đội tuyển Lào.

Cũng trong giai đoạn này, Đội tuyển U22 Việt Nam có hai đợt tập huấn liên tiếp. Ở đợt thứ 4-2025 (từ ngày 10 đến 19-11-2025), đội sẽ tham dự Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 tại Trung Quốc, với sự góp mặt của các đội bóng chất lượng gồm U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc. Ở đợt tập huấn này đội tuyển U22 Việt Nam dự kiến triệu tập khoảng 26 cầu thủ.

Ngay sau khi kết thúc giải đấu tại Trung Quốc, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập huấn thứ 5-2025 từ ngày 23-11 đến 19-12-2025. Đây cũng được xem là giai đoạn tổng duyệt trước thềm SEA Games 33. Đội sẽ tập huấn tại Vũng Tàu từ ngày 23 đến 29-11, sau đó sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 2-12 để tham dự Đại hội.

U22 Việt Nam vào giai đoạn cuối chuẩn bị cho SEA Games 33.

Tại SEA Games 33, môn bóng đá nam có 10 đội tham dự, chia thành 3 bảng: bảng A và B mỗi bảng 3 đội, bảng C gồm 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm; ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết.

Theo lịch thi đấu, vòng bảng diễn ra từ ngày 3 đến 12-12, bán kết vào ngày 15-12 và các trận tranh huy chương đồng, chung kết diễn ra ngày 18-12-2025. Ba sân vận động được lựa chọn tổ chức giải gồm Rajamangala (Bangkok), Tinsulanonda (Songkhla) và 700th Anniversary of Chiangmai (Chiangmai), trong đó Rajamangala là địa điểm tổ chức các trận bán kết và chung kết.

Tại vòng bảng, Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U22 Lào vào ngày 5-12 và U22 Malaysia vào ngày 11-12-2025. Cả hai trận đấu đều diễn ra tại sân 700th Anniversary, Chiangmai.

CAO TƯỜNG