Chờ màn so tài giữa nữ TPHCM và Thái Nguyên T&T

Ở vòng 3 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025, những cầu thủ cũ của TPHCM ở Thái Nguyên T&T sẽ có cuộc đối đầu với đội bóng cũ là TPHCM I với mục tiêu phải thắng. Chỉ gặp đối thủ dưới cơ là TPHCM II nên vòng 3 cũng là cơ hội để Phong Phú Hà Nam tìm thắng lợi đầu tiên.

Lối chơi của đội nữ TPHCM I dựa nhiều vào Bích Thùy

Thái Nguyên T&T khởi đầu với 2 thái cực khác nhau. Khi hàng công bùng nổ, hàng thủ lại lỏng lẻo để Than KSVN ghi 2 bàn qua đó, cân bằng tỷ số 2-2 dù có 2 bàn thắng dẫn trước. Lúc hàng thủ chơi vững chãi, hàng công của Thái Nguyên T&T lại tịt ngòi nên phải kết thúc trận đấu với Hà Nội bằng một trận hòa nữa.

Có thể thấy, thế công của Thái Nguyên T&T phụ thuộc khá lớn vào Bích Thùy. Ở trận đầu, Bích Thùy tỏa sáng bằng 1 đường kiến tạo và 1 bàn thắng. Nhưng trước Hà Nội, tiền vệ này bị vô hiệu hóa khiến cho lối chơi của HLV Văn Thị Thanh đang xây dựng rơi vào thế bế tắc.

Cuộc đua ít vòng đấu nên Thái Nguyên T&T thừa hiểu, thêm một trận hòa nữa sẽ khiến cho tham vọng vô địch vơi đi trông thấy. Nhưng mục tiêu 3 điểm là điều không dễ đối với đoàn quân HLV Văn Thị Thanh khi đối đầu với TP.HCM I. Ở Thái Nguyên T&T, Bích Thùy, Kim Thanh, Mỹ Anh là những cầu thủ thành danh tại TPHCM I và hiểu rất rõ lối chơi, chiến thuật của HLV Đoàn Thị Kim Chi.

Ở một chừng mực nào đó, đó được coi là lợi thế khi những cầu thủ này có thể giúp HLV Văn Thị Thanh có thêm ý tưởng trong cả tấn công lẫn phòng ngự để hướng đến mục tiêu 3 điểm. Tuy vậy, năng lực của những trụ cột này cũng nằm trong lòng bàn tay của HLV Đoàn Thị Kim Chi nên TPHCM I chắc hẳn cũng có sẵn giải pháp khắc chế.

TPHCM I đang tạm dẫn đầu bảng sau 2 trận thắng

Cùng có 4 điểm sau 2 trận, Than KSVN và Hà Nội tạm chia nhau 2 vị trí thứ hai và ba trên bảng xếp hạng. Mỗi đội bóng đều thể hiện những ưu nhược điểm khác nhau trong 2 trận ra quân. Hà Nội chắc chắn trong phòng ngự nhưng lại gặp vấn đề trong hàng công. Thanh Nhã chưa lấy lại được phong độ trong lúc, Hải Yến cũng không thể hiện được sự ấn tượng lớn trong 2 trận qua.Trong lúc đó, Than KSVN cũng tạo nên niềm tin lớn về sự trưởng thành của một tập thể đang vào độ chín. Trước TPHCM II dưới cơ hơn hẳn, đoàn quân của ông Đoàn Minh Hải chỉ thắng với tỷ số tối thiểu. Với lối chơi chậm chắc của Hà Nội và Than KSVN thì xem ra, nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa cũng không phải là bất ngờ.

Ở trận còn lại diễn ra muộn nhất, PP Hà Nam sẽ có cơ hội để giành chiến thắng đầu tiên trước TPHCM II. Dù vậy, các học trò của HLV Khánh Thu phải cải thiện được khâu dứt điểm, tránh trông chờ cả vào Đinh Thị Duyên. Nếu không có nhiều phương án tiếp cận cầu môn TP.HCM II, PP Hà Nam có nguy cơ rơi vào thế bế tắc bởi nhiều khả năng, HLV Lưu Ngọc Mai lại “đổ bê tông” như trước Than KSVN.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 3

Ngày 13-9

15g30, sân S3 VPF: Thái Nguyên T&T – TPHCM I

16g, sân Thanh Trì: Hà Nội – Than KSVN

Ngày 14-9

16g, sân Thanh Trì: PP Hà Nam – TPHCM II

CAO TƯỜNG