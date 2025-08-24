Chiến thắng của Tottenham cho thấy chuyển nhượng không phải tất cả

Sau một tuần từ khi để thua Arsenal trong cuộc đua ký hợp đồng Eberechi Eze, Tottenham đã đưa ra thông điệp kịp thời với chiến thắng 2-0 trước Manchester City rằng thành công của một mùa giải không chỉ phụ thuộc vào hoạt động chuyển nhượng.

Trong khoảng thời gian ngắn dẫn dắt của HLV Thomas Frank, Spurs đã suýt đánh bại nhà vô địch châu Âu Paris Saint-Germain ở Siêu cúp châu Âu và khởi đầu chiến dịch Premier League với chiến thắng 3-0 trước Burnley. Nhưng tuần này, cục diện đã thay đổi - chủ yếu do quyết định gia nhập Arsenal thay vì Tottenham của Eze. Các chương trình gọi điện trên sóng phát thanh đã ngập tràn sự phẫn nộ của CĐV. Những người hâm mộ đến sân Man City cho trận đấu sớm thứ Bảy đã bắt đầu buổi chiều với khẩu hiệu "Chúng tôi muốn Levy rời đi" - phải nói rằng không chỉ vì thất bại trong vụ Eze - để bày tỏ sự bất mãn với chủ tịch Daniel Levy.

Tuy nhiên, trong vòng 45 phút, tâm trạng đã hoàn toàn thay đổi. Tottenham vào hiệp hai với tỷ số 2-0. Màn trình diễn kỷ luật và kiểm soát ở hiệp hai giúp họ giữ vững tỷ số và ít nhất trong vài giờ, Spurs vươn lên dẫn đầu Premier League. Có lẽ họ đã có bản hợp đồng mùa hè tốt nhất khi chiêu mộ Frank. Eberechi nào cơ?

"Vô cùng tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ, một màn trình diễn đặc biệt xuất sắc", Frank phát biểu sau trận. "Tôi nghĩ công bằng khi nói rằng chúng tôi đã nhận nhiều câu hỏi về thị trường chuyển nhượng. 'Tại sao không?' và 'Sẽ thế nào nếu?'" Chúng tôi có một đội hình tốt, một tập thể tài năng mà tôi rất hài lòng. Nếu có thể cải thiện, hoàn hảo. Nếu không, chúng tôi vẫn có những cầu thủ rất giỏi, và đã chứng minh điều đó hôm nay."

Bạn không nhất thiết cần những bản hợp đồng mới để thi đấu tốt và giành chiến thắng. Đôi khi điều quan trọng hơn là có một HLV biết mình đang làm gì. Frank, người từng thắng tại Etihad cùng Brentford năm 2022, đã xếp đội hình gồm hai tân binh mùa hè - Palhinha và Mohammed Kudus - nhưng quan trọng hơn, ông đang khai thác tốt hơn những cầu thủ kế thừa. So với lối chơi phóng khoáng của Ange Postecoglou, Spurs của Frank cho thấy sự chắc chắn. Mùa trước, họ chỉ giữ sạch lưới sáu lần tại Premier League. Mùa này, hai trận, hai sạch lưới. “Hiệp hai chúng tôi chơi rất tốt, quyết liệt khi bị gây áp lực,” Frank nhấn mạnh. “Giữ sạch lưới là điều chúng tôi tập trung cải thiện.”

Sự vững chắc của Spurs còn được thể hiện qua hàng thủ thừa hưởng từ Postecoglou, nhưng được tổ chức tốt hơn. Frank triển khai cặp trung vệ trước Man City, trái ngược với hàng thủ năm người trước PSG, cho thấy sự linh hoạt. Palhinha, “cỗ máy đánh chặn” mượn từ Bayern Munich, trở thành nhân tố then chốt. “Huấn luyện viên đã thuyết phục tôi gia nhập,” Palhinha chia sẻ. Kudus, tân binh khác, cũng cho thấy sự khó chịu với khả năng giữ bóng. “Chúng tôi mang về hai cầu thủ hàng đầu,” Frank tự hào.

HLV Pep Guardiola của Man City đã thua Tottenham 8 trận tại Premier League - nhiều nhất so với bất kỳ đối thủ nào. CĐV không bỏ qua chi tiết này khi ở những phút cuối, họ liên tục hát vang: "Chuyện đó lại xảy ra" và "Chúng tôi đứng đầu giải đấu". Còn quá sớm để buộc Guardiola phải điều chỉnh chiến lược, nhưng ông thực sự có những vấn đề cần giải quyết. Hàng phòng ngự vốn đã cao của Man City thậm chí còn được đẩy lên cao hơn kể từ khi trợ lý cũ của Jürgen Klopp tại Liverpool là Pep Lijnders gia nhập. Tottenham đã tận dụng việc John Stones lao lên trong nỗ lực bẫy việt vị Richarlison ở tình huống dẫn tới bàn thắng đầu tiên.

Vấn đề khác của Guardiola nằm ở khung gỗ. Trafford được lựa chọn sau màn ra mắt ấn tượng và giữ sạch lưới trước Wolverhampton tuần trước, nhưng chính sai lầm của anh đã khiến City nhận bàn thua thứ hai. Khi Ederson trên băng ghế dự bị, thủ môn 22 tuổi tỏ ra thiếu vững chắc, đặc biệt khi di chuyển ra ngoài vòng cấm để xử lý các đường bóng bổng. Có thể hình dung Gianluigi Donnarumma, người không được PSG trọng dụng, đang chờ điện thoại.

Sau trận, Guardiola không đưa ra bảo đảm về đội hình sẽ ra sân khi City làm khách của Brighton cuối tuần sau. Tuy nhiên, ông muốn thấy sự cải thiện tại sân Amex. "James đã có trận ra mắt tốt (trước Wolves) và tôi quyết định cho cậu ấy tiếp tục", Guardiola nói. "Khi tôi đưa ra quyết định ở giai đoạn đầu mùa giải, với tất cả cầu thủ, bạn chơi một hoặc hai trận và mọi người nghĩ 'OK, đây là đội hình xuất phát'. Hôm nay tôi chỉ quyết định như vậy. Mới chỉ là trận thứ hai. Trận trước gặp Wolves, mọi người nói mọi thứ đều ổn, nhưng tôi bảo đó mới là trận đầu và bây giờ cũng vậy. Chúng tôi phải cải thiện. Chúng tôi có bảy ngày nghỉ ngơi và sau đó là trận gặp Brighton".

LONG KHANG