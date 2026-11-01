Chia tay HLV Popov, Thể Công Viettel đưa cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Biển lên cầm quân

Sau khi chia tay HLV Velizar Popov, Thể Công Viettel quyết định trao quyền dẫn dắt CLB cho trợ lý Nguyễn Văn Biển trong thời gian chờ bổ nhiệm HLV người nước ngoài.

Trợ lý HLV Nguyễn Văn Biển tạm dẫn dắt Thể Công Viettel. ẢNH: THỂ CÔNG VIETTEL

Thử thách đầu tiên của ông Nguyễn Văn Biển trên cương vị HLV tạm quyền sẽ là chuyến làm khách trên sân FC Seoul (Hàn Quốc) tại AFC Champions League Two vào ngày 4-11 tới.

Đây được xem là trận đấu không dễ dàng với Thể Công Viettel, nhất là khi đội bóng vừa trải qua thất bại 0-5 trước chính đối thủ này ở lượt trận trước trên sân Hàng Đẫy. Song, việc chọn HLV tạm quyền Nguyễn Văn Biển nhằm duy trì sự ổn định cho đội bóng áo lính trong giai đoạn chuyển giao trên băng ghế huấn luyện.



HLV tạm quyền Nguyễn Văn Biển không phải gương mặt xa lạ với Thể Công Viettel. Ông gia nhập ban huấn luyện từ cuối năm 2022, thời điểm HLV Thạch Bảo Khanh tiếp quản đội bóng. Sau đó, cựu tuyển thủ này tiếp tục làm việc qua nhiều đời HLV, gồm Thomas Dolley, Nguyễn Đức Thắng và Velizar Popov.

Ông Nguyễn Văn Biển sinh năm 1985, quê Thái Bình, trưởng thành từ lò đào tạo Nam Định. Trong sự nghiệp cầu thủ, ông từng khoác áo Nam Định, cùng Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC) vô địch V-League 2012 và 2016, có thời gian dài thi đấu cho đội tuyển Việt Nam giai đoạn 2006-2014. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện, tích lũy kinh nghiệm trong vai trò trợ lý tại Thể Công Viettel.

HLV Velizar Popov đã chia tay Thể Công Viettel sau 1,5 năm gắn bó. ẢNH: VPF

Trước đó, Thể Công Viettel chia tay HLV Velizar Popov tối 31-10, chỉ ít giờ sau thất bại 1-3 trước Nam Định ở vòng 6 V-League 2026-2027. Trận thua này nối dài chuỗi không thắng của đội bóng áo lính lên 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Tại V-League, CLB hiện xếp thứ 12 với 4 điểm sau 6 vòng đấu. Ở AFC Champions League Two, đội cũng đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

HLV Popov dẫn dắt Thể Công Viettel từ tháng 5-2025, từng cùng đội bóng giành ngôi á quân V-League mùa giải 2025-2026 và 2 huy chương đồng Cúp quốc gia. Sau khi nhà cầm quân người Bulgaria ra đi, ban lãnh đạo CLB đang tìm kiếm một HLV ngoại để thay thế lâu dài.

HỮU THÀNH