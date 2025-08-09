Alejandro Garnacho nằm trong số những cầu thủ Manchester United dự kiến sẽ rời đi trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa và Chelsea dường như đã có bước đột phá.

Chelsea đạt được thỏa thuận chuyển nhượng Alejandro Garnacho

Chelsea đã tiến thêm một bước nữa đến việc chiêu mộ Alejandro Garnacho. The Blues đã đồng ý các điều khoản với cầu thủ chạy cánh của Quỷ đỏ, mặc dù họ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với Manchester United về mức phí chuyển nhượng.

Garnacho không được trọng dụng tại Old Trafford, với việc Ruben Amorim bổ sung Matheus Cunha và Bryan Mbeumo vào các lựa chọn tấn công sau khi bất đồng với số 17 của mình. Cầu thủ người Argentina đã ở nhà trong khi Quỷ đỏ đến Hoa Kỳ để chuẩn bị cho mùa giải mới, với kỳ vọng anh sẽ rời đi trước hạn chót chuyển nhượng.

Garnacho rất muốn chuyển đến Stamford Bridge, sau khi đã khẳng định Chelsea là lựa chọn đầu tiên của mình vào mùa hè này và cầu thủ 21 tuổi này đã đồng ý các điều khoản cá nhân. Tuy nhiên, tất nhiên, thương vụ này sẽ không có ý nghĩa gì nếu không tìm thấy thỏa thuận về mức phí.

Mức giá 50 triệu bảng mà Manchester United yêu cầu dường như quá cao đối với The Blues. Đã có những gợi ý rằng Quỷ đỏ có thể theo đuổi một thỏa thuận trao đổi một phần liên quan đến Garnacho và Nicolas Jackson, nhưng động thái của họ đối với Benjamin Sesko dường như đã chấm dứt những cuộc đàm phán đó.

Mức giá yêu cầu thấp hơn so với hồi tháng 1, khi cả Chelsea và Napoli đều muốn có Garnacho. Tuy nhiên, kể từ đó, giá trị của cầu thủ chạy cánh này đã giảm sút vì rõ ràng Amorim không coi anh là một cầu thủ đá chính.

Amorim nói hồi đầu mùa hè: "Tôi nghĩ với Garnacho, bạn có thể hiểu và thấy rằng anh ấy tài năng, một chàng trai thực sự tài năng. Nhưng đôi khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi và bạn không thể giải thích cụ thể đó là gì.

"Nhưng tôi có cảm giác - và tôi nghĩ là rõ ràng - rằng Garnacho muốn một điều gì đó khác biệt với một phong cách lãnh đạo khác biệt và tôi có thể hiểu điều đó. Vì vậy, tôi không nghĩ đó là vấn đề. Đôi khi bạn thích nghi với một người và bạn có được sự kết nối. Những lúc khác, bạn muốn một thử thách mới".

Manchester United đã thanh lý một thành viên khác trong cái gọi là 'đội hình bom tấn' của họ, với Marcus Rashford gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn một mùa giải. Tuyển thủ Anh có thể chuyển đến Camp Nou vĩnh viễn nếu anh gây ấn tượng trong suốt mùa giải, với Barca đang nắm giữ một lựa chọn.

CLB vẫn hy vọng thanh lý Antony, Jadon Sancho và Tyrell Malacia sau khi bộ ba này kết thúc mùa giải trước dưới dạng cho mượn. Real Betis vẫn muốn giữ Antony ở lại Seville sau khi anh gây ấn tượng mùa trước, trong khi Sancho đã thu hút sự quan tâm từ Serie A mặc dù Chelsea đã quyết định không mua đứt sau một năm cho mượn tại Stamford Bridge.

Manchester United sẽ chơi trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải trên sân nhà với Fiorentina vào thứ Bảy trước khi bắt đầu chiến dịch Ngoại hạng Anh với Arsenal. Chelsea sẽ không có Garnacho kịp cho các trận giao hữu với Bayer Leverkusen và AC Milan vào cuối tuần này, nhưng anh có thể đến kịp trận mở màn giải đấu với Crystal Palace.

HOÀNG HÀ