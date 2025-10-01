Chelsea đánh bại Benfica, nhưng Maresca chưa "thắng" được Mourinho!

Jose Mourinho từng ám chỉ rằng nhiều HLV Chelsea vẫn sống trong cái bóng của ông, và chiến thắng thiếu thuyết phục 1-0 của Chelsea trước Benfica chính là lời nhắc nhở về những công việc mà Enzo Maresca vẫn phải hoàn thành để nhận được sự say mê tương tự.

Đây là vị trí khá kỳ lạ đối với Maresca ở một mức độ nào đó. Rốt cuộc, ông ấy là nhà vô địch châu Âu và thế giới sau khi giành cả Conference League lẫn FIFA Club World Cup trong vài tháng qua. Tuy nhiên, như ông ấy lưu ý trước trận đấu, các cổ động viên Chelsea không hát tên Maresca, điều mà sự trở lại của Mourinho đã làm nổi bật rõ ràng. Ở phút thứ hai của trận đấu, khán giả đứng dậy để ca ngợi Mourinho, người đã mang về ba chức vô địch Premier League và trao cho Chelsea bản năng chiến thắng tàn nhẫn kéo dài suốt kỷ nguyên Roman Abramovich.

Những cổ động viên ấy vẫn chia rẽ trong quan điểm về HLV hiện tại – không bất mãn đến mức nổi loạn, nhưng chưa thuyết phục rằng phong cách bóng đá của Maresca là cách tốt nhất để khai thác tối đa từ đội hình đắt giá như vậy.

Và chiến thắng sát nút trước Benfica tại Stamford Bridge vào thứ Ba sẽ không làm dịu cuộc tranh luận ấy. Chelsea thắng trận với bàn thắng duy nhất ở phút 18, khi đường chuyền của Pedro Neto tìm đến Garnacho, và cú tạt của cựu cầu thủ Man United bị Richard Ríos phản lưới nhà. Neto hoạt bát, Caicedo lại ảnh hưởng mạnh mẽ ở tuyến giữa, còn Garnacho sáng sủa trước khi mờ nhạt dần theo trận đấu. Nhưng tổng thể, họ thiếu thuyết phục.

Sau thất bại trước Bayern Munich ở lượt 1, Chelsea cần chiến thắng này. Dù xấu xí đến đâu, kết quả mới là điều quan trọng nhất. Công bằng mà nói, Maresca có những hoàn cảnh giảm nhẹ. Ông thiếu bốn trung vệ, nhà sáng tạo chủ chốt Cole Palmer và tân binh hè Liam Delap, trong khi Joao Pedro chỉ đủ sức chơi nửa giờ cuối. Cuối cùng, Pedro vẫn không hoàn thành trận đấu vì hai thẻ vàng, trở thành cầu thủ Chelsea thứ ba bị đuổi trong bốn trận.

Những yếu tố ấy góp phần khiến Maresca xếp đội hình với độ tuổi trung bình chỉ 24, trẻ nhất lịch sử Champions League của Chelsea. Họ chỉ có tổng cộng 42 lần ra sân ở giải đấu. Để so sánh, đây là trận Champions League thứ 146 của Mourinho.

Chính vì thế mà người ta mới nói: Chelsea đạt được điều cần thiết còn Jose Mourinho mang lại vừa đủ những gì mong đợi. HLV vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ là tác nhân của hầu hết màu sắc cho chiến thắng 1-0 buồn tẻ.

HLV Enzo Maresca có thể ngồi thoải mái hơn trước chuyến viếng thăm của Liverpool cuối tuần này. Ông ấy trao cái ôm lớn với Mourinho ở cuối trận. Người Bồ Đào Nha dĩ nhiên mang vài khoảnh khắc kịch tính, điều Benfica của ông không làm được. Ông ra khỏi đường hầm muộn, được đám đông trên khán đài hát điệp khúc cũ “Jose Mourinho”. HLV Benfica nhanh chóng vẫy tay khiêm tốn thừa nhận, và nói ấm áp sau... Sau đó, ông làm người hòa giải, chạy xa khu kỹ thuật để khẩn nài CĐV Benfica không ném vật vào Enzo Fernandez. Các CĐV đội khách nghe lời ông, khiến màu sắc cho chuyến trở lại Chelsea trở nên thú vị, thân tình.

Tất cả là Mourinho kinh điển, dù không phải Benfica không đá phòng ngự kinh điển kiểu Mourinho. Và đó cũng không phải là Chelsea của ngày xưa, đó là bản sao phai mờ của nguyên bản hoàng kim. Họ cần nhiều hơn để thuyết phục mình có thể thắng giải và thành vô địch châu Âu.

HỒ VIỆT