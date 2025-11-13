Chào mừng đến với tuần lễ tuyệt vời nhất của bóng đá thế giới

Trước khi các ngôi sao Premier League xách vali lên đường hội quân, nhiều HLV hàng đầu đã cảm nhận được sự khác biệt. Đó là sự háo hức xen lẫn lo lắng, là nỗi hồi hộp đến mức không dám nghĩ tới viễn cảnh thành công. Tuần lễ tập trung đội tuyển quốc gia lần này hoàn toàn không giống thường lệ. Nếu như ở các đợt FIFA Day khác, các cầu thủ thường mang tâm lý "hoàn thành nhiệm vụ", chuyển từ trận này sang trận khác, thì lần này, mọi thứ đều mang ý nghĩa lịch sử: Giành vé dự World Cup.

Khi nhìn lại các cuộc phỏng vấn hay tự truyện của những cầu thủ đã từng trải qua khoảnh khắc này - từ Ai Cập năm 1990, Ireland năm 2002, cho đến Ecuador hiện tại - ta nhận thấy một số cụm từ luôn được lặp lại khi họ diễn tả cảm xúc: "Niềm vui thuần khiết", "Sự vỡ òa", "Nó là tất cả", hay câu nói kinh điển: "Tôi sẽ mãi mãi là một phần của đội bóng đã đưa đất nước đến World Cup và điều đó không bao giờ thay đổi."

Ngay cả HLV lừng danh Thomas Tuchel, người đã cùng tuyển Anh giành vé từ tháng trước, cũng nở nụ cười rạng rỡ thừa nhận với truyền thông rằng ông đã cảm thấy khá căng thẳng trước trận đấu, chỉ vì cái ý niệm được tham dự World Cup. Cảm xúc này chắc chắn sẽ được đẩy lên cực điểm khi cuộc chiến bước vào hồi gay cấn, điều mà nhiều quốc gia phải đối mặt trong tuần này.

Có tới 36 đội tuyển sẽ tham gia vào các trận đấu cực kỳ căng thẳng để quyết định 14 suất trực tiếp cuối cùng trong đợt tập trung này. 6 đội khác đang chiến đấu cho quyền tham dự vòng play-off liên lục địa vào tháng Ba năm sau, nơi đại diện châu Đại dương New Caledonia đã chờ sẵn.

Thậm chí, trước vòng play-off cuối cùng mùa xuân năm sau, thì có tới 13 trận trong đợt này có khả năng trở thành những trận "chung kết sớm", nơi hai đội đối đầu trực tiếp để giành tấm vé đến World Cup. Những cặp đấu tiềm năng nổi bật có thể kể đến như Đức-Slovakia, Thụy Sĩ-Kosovo, Scotland-Đan Mạch và Jamaica-Curacao. Sự thật là bất kỳ trận đấu nào còn lại cũng có thể bùng nổ thành kịch tính không tưởng, bởi áp lực khủng khiếp luôn tạo ra những khoảnh khắc bóng đá điên rồ và cảm xúc nhất.

Đây không phải là một đợt nghỉ quốc tế bình thường. Đây là khoảnh khắc phải được trân trọng, nhất là khi nó chỉ lặp lại bốn năm một lần. Chúng ta không thường được chứng kiến thứ bóng đá mà các cầu thủ chiến đấu với tất cả những gì họ có, chỉ vì vinh dự và uy tín của giải thưởng. Hãy nhớ lại hình ảnh Argentina của Diego Maradona thủng lưới trước Peru, rồi ghi bàn quyết định vào những phút bù giờ dưới cơn mưa năm 2009. Hay cú đánh đầu suýt thành bàn của Christian Vieri sượt qua cột dọc trong trận đấu với Anh năm 1997.

Nếu điều này nghe có vẻ quá hoa mỹ trong một thế giới bóng đá hiện đại bị chi phối bởi sự hoài nghi và tính toán, thì nó hoàn toàn xứng đáng, bởi bản chất của vòng loại World Cup là sự thuần khiết. Đó là sự thuần khiết của thành tựu cá nhân và sự thuần khiết của cảm xúc tập thể. Các cầu thủ không thi đấu vì tiền bạc, và giải thưởng không phải là sản phẩm của túi tiền siêu giàu hay sự phân tầng tài chính. Bạn không thể "mua vé" tham dự World Cup.

Bạn chỉ có thể đạt được nó bằng cách thi đấu hết mình, bằng cách vượt qua giới hạn. Ngay cả Erling Haaland, người đang có cả thế giới dưới chân, cũng nhận thức rõ ý nghĩa của bước ngoảnh cuối cùng này đối với Na Uy. Rõ ràng, ở khía cạnh cảm xúc và nghĩa vụ cá nhân, có một sự cân bằng tuyệt đối giữa siêu sao người Na Uy và bất kỳ cầu thủ vô danh nào khác ở Bắc Macedonia đến Suriname. Họ đều đang chiến đấu vì vinh quang, vì ý nghĩa. Mọi cầu thủ tham gia đều lớn lên với ước mơ được thấy đất nước mình xuất hiện ở World Cup, một khoảnh khắc có thể xây dựng nên một quốc gia, và tất cả đều hướng đến giải thưởng danh giá, khó nắm bắt nhất.

Sự thuần khiết này vẫn còn nguyên giá trị, bất kể FIFA có tham lam mở rộng World Cup đến mức nào. Như một người đại diện đã chia sẻ, "mặc dù vô địch Premier League có ý nghĩa lớn hơn cho sự nghiệp của họ, nhưng thật ngạc nhiên khi tất cả họ đều mơ về việc được tham dự và vô địch World Cup." "Họ nói về World Cup như thể không có gì tốt hơn."

Chiều sâu của cảm xúc này cũng hiện rõ ở chiều ngược lại. Sau khi tuột mất vé dự USA 94 ở những giây cuối cùng, Flemming Povlsen của Đan Mạch đã nói: "Tôi khóc với cơn giận dữ mãnh liệt như niềm vui tôi đã cảm nhận được một năm trước sau khi vô địch châu Âu."

Tuy nhiên, đáng tiếc là sự mở rộng World Cup khiến cho những đêm kịch tính "sống còn" như đêm tháng 11 năm 1993 gần như không thể tái hiện. Sự hồi hộp đã giảm đi vì quá nhiều cường quốc bóng đá đã có "lưới an toàn". Việc tăng suất tham dự khiến ngay cả nhà vô địch thế giới Argentina cũng khó lòng trải qua những đêm dài đau khổ như năm 1993, 2009 hay 2017. Ngay cả Brazil, dù chơi tệ và thua 6/18 trận vòng loại, vẫn thoải mái giành vé. Ngưỡng cửa vào World Cup bị hạ thấp đã làm giảm dần sự đặc biệt của nó.

Nhưng dĩ nhiên, nó không thể xóa bỏ hoàn toàn được. Nó vẫn là World Cup, với tất cả những câu chuyện thần thoại đi kèm. Sự thuần khiết đó vẫn còn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn đối với những đội lần đầu tiên giành vé như Cape Verde, Jordan và Uzbekistan ...

