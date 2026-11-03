Chanathip vắng mặt, HLV tuyển Thái Lan bị phản ứng trước King's Cup 2026

Sự trở lại của cựu binh Theerathon Bunmathan, trong khi Chanathip Songkrasin vắng mặt, cùng những lựa chọn nhân khác sự của HLV Anthony Hudson đang tạo ra nhiều tranh luận trong dư luận bóng đá Thái Lan trước thềm King’s Cup 2026.

HLV Anthony Hudson đối mặt làn sóng phản ứng về cách gọi cầu thủ lên tuyển Thái Lan trước King's Cup 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 3-11, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự King’s Cup 2026. Điểm nhấn là sự trở lại của hậu vệ kỳ cựu Theerathon Bunmathan. Ngôi sao thuộc biên chế Buriram United đã vắng mặt ở đội tuyển quốc gia từ đợt FIFA Days tháng 3 trước khi được HLV Anthony Hudson trao cơ hội trở lại.

Bên cạnh Theerathon, một số ngôi sao từng lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026 như tiền vệ Thanawat Suengchitthawon, tiền vệ Weerathep Pomphan và tiền đạo Suphanat Mueanta cũng tái xuất màu áo “Voi chiến”.

Với riêng Suphanat đã trải qua khoảng thời gian khó khăn vì chấn thương trong thời gian dài qua. Suphanat được CLB chủ quản RB Omiya Ardija (Bỉ) cho phép hội quân cùng đội tuyển nếu vào chung kết King’s Cup.

HLV Anthony Hudson về cơ bản vẫn giữ lại bộ khung từng giúp Thái Lan giành ngôi á quân FIFA ASEAN Cup 2026. Những cái tên như tiền vệ Sarach Yooyen, tiền đạo Supachok Sarachat, thủ môn Patiwat Khammai… tiếp tục được đặt niềm tin.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của “nhạc trưởng” Chanathip Songkrasin mới là một trong những vấn đề được người hâm mộ quan tâm. Theo truyền thông Thái Lan, Chanathip vắng mặt lần này vì lý do cá nhân.

Dù vậy, danh sách triệu tập của HLV Anthony Hudson không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Trước những tranh luận về cách lựa chọn nhân sự, nhà cầm quân người Anh thừa nhận: “Ở mỗi đợt tập trung trước đây, luôn có những ý kiến từ người hâm mộ về việc lựa chọn cầu thủ. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều cuộc thảo luận, từ ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup hay những đợt FIFA Days trước đây. Không có điều gì đơn giản hay dễ dàng. Chúng tôi phải điều chỉnh theo tình hình thực tế”.

HLV Anthony Hudson cũng nhấn mạnh những khó khăn trong việc cân bằng quyền lợi giữa đội tuyển quốc gia và các CLB, đặc biệt khi nhiều đội bóng Thái Lan phải chinh chiến tại các giải đấu cấp khu vực và châu lục.

Tiền vệ Chanathip Songkrasin vắng mặt ở đợt tập trung chuẩn bị cho King's Cup 2026. ẢNH: ANH KHOA

“Tôi luôn mong muốn có được lực lượng tốt nhất cho đội tuyển, nhưng cũng hiểu rằng thành tích của các CLB tại những đấu trường như Cúp các CLB Đông Nam Á hay AFC Champions League có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển chung của bóng đá Thái Lan. Tôi đồng thời gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch FAT Madam Pang cùng các CLB đã hỗ trợ đội tuyển trong quá trình chuẩn bị lực lượng”, ông cho biết.

Theo kế hoạch, tuyển Thái Lan sẽ hội quân ngày 9-11, chuẩn bị cho King's Cup lần thứ 52 tổ chức tại tỉnh Sisaket. Tại giải đấu năm nay, Thái Lan sẽ gặp Brunei lúc 19g30 ngày 14-11. Trận bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Oman và Tajikistan lúc 16 giờ cùng ngày. Hai đội thắng sẽ tranh chức vô địch vào ngày 17-11, trong khi 2 đội thua thi đấu trận tranh hạng 3.

Danh sách 23 cầu thủ Thái Lan dự King's Cup 2026: * Thủ môn: Patiwat Khammai, Saranon Anuin, Sorawat Phosaman. * Hậu vệ: James Beresford, Nattapong Saiyarri, Nicholas Mickelson, Manuel Tom Bihr, Suphanan Bureerat, Suphan Thongsong, Usama Tiangkam. * Tiền vệ: Kakana Khamyok, Theerathon Bunmathan, Thanawat Suengchitthawon, Teeraphat Pruetong, Weerathep Pomphan, Sarach Yooyen, Seksan Ratree, Supachok Sarachat, Anan Yodsangwal, Iklas Sanron. * Tiền đạo: Jude Soonsup-Bell, Yotsakorn Burapha, Suphanat Mueanta.

HỮU THÀNH