Champions League trở lại với Kazakhstan và Na Uy

Sau khi Kairat Almaty và Bodo/Glimt vượt qua vòng play-off và giành quyền vào vòng đấu bảng phân hạng 36 đội, những đêm Champions League sẽ đến với bóng đá Kazakhstan lần thứ hai trong lịch sử. Niềm vui này cũng đến với các tân binh đến từ Na Uy và Síp.

Kairat Almaty đưa Champions League đến với bóng đá Kazakhstan lần thứ hai trong lịch sử.

Thủ môn Temirlan Anarbekov của Kairat Almaty đã cản phá thành công ba quả phạt đền trong loạt luân lưu, giúp nhà vô địch Kazakhstan vượt qua Celtic ở vòng play-off, sau khi hai đội hòa 0-0 trận thứ hai liên tiếp. Chung cuộc Kairat Almaty đã giành chiến thắng 3-2 trong loạt luân lưu. Kairat đã tiến vào vòng bảng Champions League sau 10 năm kể từ khi Astana thi đấu ở đây, với tư cách là đội bóng Kazakhstan đầu tiên tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu này.

Trong khi đó Celtic - nhà vô địch Cúp C1 châu Âu năm 1967 - xuống chơi ở giải hạng nhì Europa League, cùng với những đội danh tiếng khác đã thua ở vòng play-off như Red Star và Sturm Graz - tất cả họ một năm trước đều thi đấu tại Champions League.

Trong đó, Sturm Graz đã để thua dễ trước đối thủ đang lên Bodo/Glimt. Đại diện ưu tú của Na Uy mặc dù đã thua 1-2 ở trận lượt về tại Áo nhưng đi tiếp nhờ lợi thế quá lớn ở lượt đi, họ thắng chung cuộc 6-2 để mang các trận đấu Champions League đến sân vận động của mình bên trong Vòng Bắc Cực mùa giải này.

Pafos, nhà vô địch Síp ít tên tuổi, đã gây bất ngờ cho Red Star Belgrade - nhà vô địch châu Âu năm 1991 - với bàn thắng ở phút 89 của tiền đạo người Brazil Jaja, qua đó gỡ hòa 1-1 trên sân nhà và giành quyền vào vòng bảng với tổng tỷ số 3-2.

Cả ba đội chiến thắng này sẽ có mặt cùng với đương kim vô địch Paris Saint-Germain, Real Madrid và một loạt các đội bóng mạnh khác của châu Âu trong lễ bốc thăm tại Monaco vào thứ Năm, sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 28-8 tới (theo giờ Việt Nam).

Vẫn còn bốn trận play-off Champions League nữa sẽ được quyết định vào thứ Tư để hoàn thiện danh sách 36 đội tham dự vòng bảng phân hạng. Ở đó, HLV Jose Mourinho sẽ dẫn dắt Fenerbahce đến làm khách trên sân của CLB cũ Benfica với tỷ số hòa 0-0 ở lượt đi. Club Brugge sẽ khởi đầu tại Rangers với lợi thế tỷ số 3-1 giành được trên sân nhà. Trong khi Qarabag dẫn trước với tỷ số tương tự trước Ferencvaros. Copenhagen tiếp đón Basel khi tỷ số đang hòa 1-1.

PHI SƠN