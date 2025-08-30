Champions League 2025-26: Ai dễ nhất và khó nhất?

Buổi bốc thăm cho giai đoạn vòng loại bảng của Champions League 2025-26 đã hoàn tất tại Monaco, và giờ đây chúng ta có danh sách 144 trận đấu để xem. Trong tám lượt trận từ tháng 9 đến tháng 1, 36 đội bóng sẽ thi đấu bốn trận sân nhà và bốn trận sân khách. Các đội xếp trong top 8 của bảng xếp hạng sẽ tiến thẳng vào vòng 16 đội, trong khi các đội từ vị trí thứ 9 đến 24 sẽ tham gia vòng play-off để giành vé vào vòng 16 đội cuối cùng.

Bảng xếp hạng sẽ giống như một giải đấu thông thường, với mỗi đội giành ba điểm cho một trận thắng và một điểm cho trận hòa, trước khi được sắp xếp theo kết quả. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn giống định dạng giải đấu thông thường, vì mỗi đội sẽ đối đầu với một nhóm tám đối thủ khác nhau. Vì vậy, giai đoạn vòng bảng của Champions League không thực sự là một sân chơi hoàn toàn công bằng. Với điều đó, câu hỏi tự nhiên được đặt ra là: Ai có lịch thi đấu dễ nhất, và ai có lịch thi đấu khó nhất?

Hãng thống kế Opta đã sử dụng “Opta Power" (Bảng xếp hạng sức mạnh), xếp hạng 13.000 đội bóng trên toàn thế giới trên cùng một thang điểm, để đưa ra đánh giá trung bình khách quan về bộ tám trận đấu của mỗi đội tại Champions League 2025-26. Bằng cách sử dụng xếp hạng trung bình của các đối thủ, chúng ta có thể xác định chính xác đội nào được hưởng lịch thi đấu dễ dàng nhất và đội nào đối mặt với thử thách lớn nhất.

Cũng cần lưu ý rằng việc có lịch thi đấu khó khăn không nhất thiết cản trở thành công, như trường hợp của Paris Saint-Germain mùa trước. Theo phân tích của Opta vào thời điểm này năm ngoái, PSG có bộ trận đấu vòng bảng khó nhất, nhưng cuối cùng vẫn vô địch giải đấu. Dù vậy, không phải đội nào cũng có những cầu thủ tài năng như PSG, và phần lớn các đội sẽ hy vọng có một lịch thi đấu dễ dàng hơn khi bước vào buổi bốc thăm.

Đội nào có lịch thi đấu Champions League dễ nhất?

Các đội bóng từ Premier League có nhiều lý do để hài lòng, với Arsenal, Tottenham, Liverpool và Chelsea nằm trong số tám đội có lịch thi đấu dễ nhất.

Đội bóng của Mikel Arteta có lịch thi đấu dễ nhất trong số các đội Anh, và đứng thứ ba về độ dễ trên tổng thể, với các trận đấu thuận lợi trước Olympiakos, Slavia Prague và Kairat – đội được xếp hạng 474 trên thế giới theo Opta Power. . Xếp hạng thấp của Kairat đã kéo thấp đáng kể điểm trung bình của Arsenal.

Đối thủ của Tottenham cũng được xem là khá dễ chịu khi được bốc thăm đối đầu với bốn trong số tám đội có xếp hạng thấp nhất từ các nhóm hạt giống, bao gồm Borussia Dortmund, Villarreal, Eintracht Frankfurt và Bodø/Glimt. Trong khi đó, Liverpool sẽ đối đầu với Eintracht, Marseille, Qarabag và Galatasaray, và Chelsea gặp Ajax (một trong những đội xếp hạng thấp nhất ở nhóm hạt giống 3), cùng với Pafos và Qarabag.

Pafos, đội lần đầu tham dự Champions League, cùng với Copenhagen, được hưởng bộ trận đấu vòng bảng dễ nhất. *Tuy nhiên, cần xem xét kỹ lưỡng tác động của xếp hạng thấp của Kairat. Nếu loại bỏ các trận đấu với Kairat, cục diện thay đổi đáng kể. Không tính Kairat, lịch thi đấu của Arsenal trở nên khó khăn hơn nhiều, từ vị trí thứ ba dễ nhất rơi xuống thứ 15. Tottenham vươn lên dẫn đầu, Liverpool và Chelsea lọt vào top 5, còn Manchester City nhảy lên vị trí thứ bảy.

Tất nhiên, Kairat vẫn tham gia Champions League, và các đội đối đầu với họ sẽ hy vọng giành ba điểm, điều này sẽ là lợi thế lớn trong giai đoạn vòng bảng tám trận. Ba điểm có thể giúp một đội tiến 20% chặng đường đến vòng knock-out, nên việc bốc thăm gặp Kairat có thể là một lợi thế lớn nếu họ thực sự yếu như xếp hạng cho thấy.

Đội nào có lịch thi đấu Champions League khó nhất?

Định dạng mới của Champions League khiến giai đoạn vòng bảng khó khăn hơn cho các đội nhóm hạt giống 1 so với vòng bảng cũ. Không giống như trước đây, họ phải đối đầu với các đội nhóm hạt giống 1 khác ngay từ giai đoạn sớm.

Điều này đã ảnh hưởng đến Bayern Munich và PSG, hai đội ở nhóm hạt giống 1, khi họ nhận lịch thi đấu khó nhất trong số 36 đội. Bayern và PSG sẽ đối đầu nhau, ngoài ra Bayern còn gặp Arsenal, Sporting CP và Union Saint-Gilloise (đội đã vươn lên vị trí 32 Opta Power). PSG sẽ đối mặt với Barcelona, Bayer Leverkusen, Tottenham và Newcastle.

Newcastle là đội Premier League duy nhất nằm trong nhóm nửa dưới về độ khó lịch thi đấu. Với các trận đấu trước Barcelona, PSG, Leverkusen, Benfica, Union Saint-Gilloise và Athletic Bilbao, họ có bộ trận đấu khó thứ năm trên tổng thể, đối đầu với năm trong tám đội thuộc kịch bản tệ nhất cho các đội Anh.

LONG KHANG