Cầu thủ Việt kiều Bulgaria mang về chiến thắng đậm cho Ninh Bình

Trần Thành Trung (số 8) và Phạm Gia Hưng (số 18) là hai trong 3 cầu thủ ghi bàn cho Ninh Bình. ẢNH: QUỲNH MAI

Chiến thắng của Hà Nội FC trước đó một ngày buộc Ninh Bình phải thắng PVF-CAND nhằm giữ vững vị trí trong tốp 3. Bên cạnh đó, tân HLV người Hàn Quốc Bae Ji-won cũng kỳ vọng giành trọn 3 điểm trong trận ra mắt đội bóng mới. Chiều ngược lại, PVF-CAND đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng nên mục tiêu có điểm trên sân khách được xem là hợp lý với thầy trò HLV Trần Tiến Đại.

Hai đội nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn trong lối chơi. Phải đến giữa hiệp 1, thế trận mới trở nên cởi mở hơn. Cơ hội “ngon ăn” đầu tiên đến ở phút 23, từ sai lầm của Dụng Quang Nho, Joseph Mpande có cơ hội thoát xuống đối mặt nhưng không thể đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm.

Phút 35, thế bế tắc được khai thông. Phạm Gia Hưng đỡ bước một gọn gàng đường chọc khe của đồng đội, bứt tốc bên cánh phải trước khi dứt điểm vào góc gần, đánh bại thủ môn Phí Minh Long.

Chỉ một phút sau, PVF-CAND suýt có bàn gỡ khi Mpande đưa bóng dội cột dọc. Tuy nhiên, ngay sau đó Ninh Bình tổ chức phản công nhanh. Trương Tiến Anh dẫn bóng mở ra tình huống 3 đánh 3, trước khi chuyền thuận lợi để Trần Thành Trung cứa lòng hiểm hóc vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0. Pha lập công làm vỡ òa cảm xúc của tiền vệ Việt kiều người Bulgaria này.

Cuối hiệp 1, Ninh Bình tiếp tục tạo thêm cơ hội từ một pha phản công, nhưng cú dứt điểm của Đỗ Thanh Thịnh sau đường nhả bóng của Quốc Việt lại tìm đến cột dọc, khép lại 45 phút đầu tiên.

Các cầu thủ Ninh Bình củng cố vị trí trong tốp 3 trên bảng xếp hạng. ẢNH: QUỲNH MAI

Đầu hiệp 2, PVF-CAND đẩy cao đội hình với tinh thần “được ăn cả, ngã về không”. Phút 58, Thái Bá Đạt tung cú dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc khung thành của Văn Lâm. Chỉ một phút sau, Võ Anh Quân sút tung lưới Ninh Bình, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Việc liên tiếp bỏ lỡ cơ hội khiến đội khách phải trả giá. Phút 60, Imoh Friday thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi để Lê Văn Thuận băng vào đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-0.

Về cuối trận, hai đội tiếp tục tạo ra một số cơ hội nhưng đều không thể tận dụng thành công. Trong đó, Friday của đội chủ nhà sút xa đưa bóng đập trúng cột dọc PVF-CAND. Vì thế, chiến thắng 3-0 được Ninh Bình bảo toàn cho đến khi trọng tài Lê Vũ Linh thổi còi mãn cuộc, mang lại khởi đầu thuận lợi cho HLV Bae Ji-won.

Kết quả này giúp Ninh Bình củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 37 điểm, hơn 4 điểm so với đội xếp sau là Hà Nội, đồng thời kém lần lượt 8 điểm và 1 điểm so với hai đội dẫn đầu là CAHN và Viettel FC. Trong khi đó, PVF-CAND vẫn đứng thứ 13 với 13 điểm, đối mặt nguy cơ bị Đà Nẵng (12 điểm) bắt kịp do chưa thi đấu vòng 19.

Tin liên quan CLB Ninh Bình thay HLV trưởng

HỮU THÀNH