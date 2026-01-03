Cầu thủ SLNA gian lận 2 tuổi để vô địch giải U11 và U13 quốc gia

Cầu thủ Thái Bá Bảo Hoàng, người từng cùng đội trẻ SLNA lần lượt vô địch Giải U11 quốc gia 2022 và U13 quốc gia 2024, được xác định có hồ sơ sai lệch 2 tuổi.

Cầu thủ Thái Bá Bảo Hoàng thi đấu tại Giải U13 quốc gia 2024

Thông tin được ông Hồ Lê Đức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An, xác nhận với truyền thông vào hôm 2-1.

Việc hồ sơ của cầu thủ Thái Bá Bảo Hoàng được khui lại vì có liên quan đến án kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đối với 5 cầu thủ thuộc đội U19 Hoài Đức do thi đấu không đúng với khả năng tại vòng loại Giải U19 quốc gia 2025-2026. Trong đó, Bảo Hoàng là một trong 5 cầu thủ nhận án kỷ luật từ VFF.

Điều đáng nói, Bảo Hoàng từng là thành viên của U13 SLNA vô địch Giải U13 quốc gia 2024. Thậm chí, cầu thủ này còn đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tại giải đấu. Trước đó, vào năm 2022, Bảo Hoàng còn đoạt chức vô địch và ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tại Giải U11 quốc gia.

Nhưng đến cuối năm 2025, tiền vệ người Nghệ An bất ngờ khoác áo U19 Hoài Đức dự vòng loại Giải U19 quốc gia 2025-2026. Điều này tạo ra "cơn sóng" trên các diễn đàn bóng đá Việt Nam từ hôm qua (ngày 1-1).

Theo quy định, cầu thủ có ngày sinh từ 1-1-2007 đến 31-12-2010 mới đủ điều kiện tham dự vòng loại Giải U19 quốc gia 2025-2026. Bảo Hoàng khi thi đấu tại Giải U13 quốc gia 2024 có giấy tờ sinh năm 2011, nhưng khi được U19 Hoài Đức đăng ký tại vòng loại Giải U19 quốc gia 2025-2026 thì lại sinh năm 2009.

Theo ông Hồ Lê Đức, sau khi U11 SLNA bị VFF kỷ luật cấm thi đấu 2 năm do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định tại Giải U11 quốc gia 2024, hệ thống đào tạo trẻ SLNA đã thanh tra toàn bộ năm sinh cầu thủ. Trong đó, Bảo Hoàng được xác định có hồ sơ lệch 2 tuổi.

Tuy nhiên, vì Bảo Hoàng có kỹ thuật tốt nên được SLNA giữ lại, đưa về đúng đội U19. Sau đó, đội bóng xứ Nghệ đem Bảo Hoàng cho U19 Hoài Đức mượn. Vì vậy, sự cố của cầu thủ người Nghệ An mới bị phát hiện.

Điều này đồng nghĩa U11 SLNA, U13 SLNA lần lượt vô địch Giải U11 quốc gia 2022 và Giải U13 quốc gia 2024 mà có cầu thủ Bảo Hoàng thi đấu đã sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi theo quy định.

Cho đến hết ngày 2-1, VFF vẫn chưa có phản hồi chính thức về sự việc. Tuy nhiên, nếu có thêm án kỷ luật, không loại trừ khả năng SLNA sẽ bị thu hồi hai danh hiệu kể trên.

HỮU THÀNH