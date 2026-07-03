Cape Verde có năng lực gây khó khăn cho Argentina

HLV Pedro Leitao Brito của Cape Verde cảnh báo, đội tuyển nhỏ bé của ông có thể tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử World Cup, làm choáng váng đương kim vô địch Argentina ở vòng 32 tại Miami vào thứ Sáu.

HLV Pedro Leitao Brito khiến Luis de la Fuente thất vọng khi Cape Verde cầm hòa nhà vô đich châu Âu Tây Ban Nha.

Cape Verde, quốc gia nhỏ nhất từng vượt qua vòng bảng tại World Cup, sắp đối đầu với nhà đương kim vô địch Argentina được dẫn đầu bởi ngôi sao Lionel Messi. Nhưng HLV của Cape Verde, được biết đến với biệt danh Bubista, cho biết: “Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi có thể gây khó khăn cho đối thủ. Chúng tôi sẽ chơi với lòng can đảm, sẽ táo bạo và chiến đấu để giành vé vào vòng tiếp theo. Chúng tôi muốn các cầu thủ tận hưởng trận đấu, nhưng phải tập trung và làm mọi thứ”.

Messi bước vào trận đấu với 6 bàn thắng trong 3 trận đấu tại World Cup, dù không đá chính trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Jordan. Anh sẽ trở lại đội hình trong trận đấu với Cape Verde, nhưng Bubista khẳng định kế hoạch của ông cho trận đấu sẽ không chỉ xoay quanh việc cố gắng ngăn chặn siêu sao 39 tuổi này. “Chúng tôi với tư cách là một đội có chiến lược riêng, không chỉ đối phó với Messi mà còn với toàn bộ đội bóng”, ông nói. “Họ là đương kim vô địch thế giới và là một trong những đội bóng mạnh nhất giải đấu. Chúng tôi biết Messi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng chúng tôi phải thi đấu với cả một đội bóng mạnh”.

Cape Verde, với dân số chỉ 500.000 người, là hiện tượng thú vị nhất khi vượt qua vòng bảng H sau 3 trận hòa với Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia. Trong khi, Paraguay và Morocco gần đây đã gây sốc khi đánh bại Đức và Hà Lan ở vòng loại trực tiếp…

Bubista tin chắc sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa: “Các đội bóng được gọi là nhỏ đã chứng tỏ họ có thể cạnh tranh ở cùng đẳng cấp với các đội bóng được gọi là mạnh hơn. Argentina sẽ là một đối thủ khó khăn đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng muốn họ phải đối mặt với những thử thách khó khăn. Chúng tôi có mặt ở đây là nhờ thực lực. Trong 3 trận đấu gần đây, chúng tôi đã chứng tỏ mình có thể cạnh tranh ở đẳng cấp cao. Chúng tôi biết chất lượng của đối thủ, nhưng chúng tôi cũng có giấc mơ của riêng mình”.

LINH SƠN