4 bài học từ màn lội ngược dòng nghẹt thở của tuyển Anh

Bóng đá là môn thể thao của những khoảnh khắc, và đôi khi, chiến thắng không cần phải đẹp mã, mà chỉ cần kịp thời. Đội tuyển Anh đã sống sót theo cách đó trước CHDC Congo, và phía sau chiến thắng 2-1 là những câu chuyện đáng nhớ về tinh thần, chiến thuật và những ngôi sao.

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Tiếng gầm của “Sư tử trưởng”: Áp lực đè nặng lên đôi vai của những chiến binh Tam Sư. Thầy trò Thomas Tuchel đã thi đấu thiếu sức sống, bế tắc, và quan trọng nhất, đang bị dẫn bàn trước một đội bóng đầy cảm hứng. Nhưng như đã xảy ra trong quá khứ, khi mọi thứ tưởng chừng sụp đổ, một hình bóng vẫn sừng sững: Harry Kane. Và rồi, giống như một kịch bản đã được viết sẵn, người đội trưởng đã lên tiếng đúng lúc, một cú đánh đầu gỡ hòa và một pha dứt điểm lạnh lùng bằng chân phải để mang về chiến thắng, đưa Anh vào vòng 16 đội gặp chủ nhà Mexico.

ĐỒ HỌA: AI

Hai bàn thắng ấy là minh chứng cho một đẳng cấp vượt thời gian. Harry Kane trở thành cầu thủ Anh đầu tiên ghi cú đúp ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup kể từ Gary Lineker năm 1990. Anh đã có 13 bàn tại các kỳ World Cup, san bằng thành tích của huyền thoại Just Fontaine và vượt qua cả Pelé. Kể từ Euro 2020, Kane đã ghi 10 bàn trong 11 trận đấu loại trực tiếp các giải đấu lớn, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ châu Âu nào khác (Kylian Mbappé có 7).

Con số biết nói: 72 bàn thắng trong 62 trận cho Bayern Munich và tuyển Anh kể từ tháng 8 năm 2025. Ở tuổi 33, Kane không hề chậm lại, anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp, và sự "không thể tránh khỏi" của anh là thứ vũ khí lợi hại nhất mà Tam Sư sở hữu.

“Giải lao -Uống nước” có tác dụng: Điểm nhấn chiến thuật của trận đấu nằm ở những quãng nghỉ giải lao giữa hiệp. Trước lần nghỉ thứ nhất, tuyển Anh chưa có một cú sút nào. Nhưng sau 3 phút uống nước, họ bùng nổ với 8 cú dứt điểm, 4 trúng đích. Sau lần nghỉ thứ hai trong hiệp hai, Anthony Gordon và Bukayo Saka vào sân, và chỉ vài phút sau, bàn thắng đã đến. Các con số thống kê cho thấy rõ ràng: trước lần nghỉ đầu hiệp hai, Anh chỉ có 2 cú sút với xG 0.21; sau đó, họ có 6 cú sút với xG 0.48 và 2 bàn thắng. Có lẽ, những phút giây hít thở và lắng nghe chỉ đạo đã giúp thầy trò Tuchel tìm lại sự tập trung và thay đổi cục diện.

Sức nặng từ ghế dự bị: Một điểm sáng khác đến từ những sự thay đổi người trên hàng công. Với thế bị dẫn, Tuchel đã tung vào sân Gordon, Saka và Eberechi Eze. Đó là những quân bài chiến lược. Đặc biệt, Gordon đã có một màn trình diễn để đời khi trở thành cầu thủ Anh đầu tiên trong lịch sử World Cup có nhiều hơn một pha kiến tạo trong một trận đấu khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Anh trở thành người hùng thầm lặng với hai đường chuyền quyết định cho Kane. Cùng với đó, Jude Bellingham, dù không ghi tên mình lên bảng tỷ số, lại là nguồn năng lượng sống. Pha lao lên táo bạo và cú sút của anh ở phút 86 đã tạo ra cơ hội để Gordon kiến tạo cho Kane. Sự hiện diện của Bellingham luôn là mối đe dọa thường trực, và anh chính là chất xúc tác cho mọi đợt sóng tấn công.

Mối lo hàng thủ: Tuy nhiên, chiến thắng ấy cũng phơi bày những điểm yếu đáng lo ngại. Hàng thủ là một vấn đề nhức nhối khi Djed Spence là hậu vệ phải thứ ba khác nhau được sử dụng ở giải đấu này, và anh đã gặp khó khăn trước sự càn lướt của Brian Cipenga bên phía Congo. Khi Spence rời sân, Declan Rice phải lùi xuống đá hậu vệ phải "chữa cháy". Trong khi đó, Madueke và Rashford thi đấu mờ nhạt, và các pha tạt bóng từ cánh của toàn đội (35 lần) quá nhiều nhưng thiếu hiệu quả. Có tới 10 quả tạt đến từ Madueke, và hầu hết đều thất bại.

Bước vào trận đấu với Mexico cực tốt về phong độ, diễn ra trên sân Azteca với độ cao và thời tiết khắc nghiệt, hành trình của Tam Sư còn nhiều thử thách. Vấn đề ở vị trí hậu vệ phải và thể lực là những bài toán cần giải. Tuy nhiên, bài học từ Atlanta là rõ ràng: họ có một thủ lĩnh, một linh hồn tên Harry Kane, và những quân bài dự bị đầy đột biến. Và hơn hết, họ có một tập thể không bao giờ từ bỏ – một phẩm chất có lẽ còn giá trị hơn bất kỳ chiến thuật nào trong các trận đấu loại trực tiếp.

HỒ VIỆT