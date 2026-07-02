Bồ Đào Nha - Croatia: Màn so tài cuối cùng của một trong hai “biểu tượng”

Hoặc Luka Modric và Cristiano Ronaldo, lần lượt 40 và 41 tuổi, rất có thể đang chơi trận World Cup cuối cùng của mình khi Bồ Đào Nha đối đầu Croatia ở trận đấu vòng 32 đội vào thứ Năm.

Cristiano Ronaldo ở kỳ giải thứ 6 kỷ lục chắc chắn không muốn hành trình này sớm dừng lại.

Modric và Ronaldo đã chơi tổng cộng 47 trận đấu tại các kỳ World Cup danh tiếng. Họ giành được 6 giải thưởng Quả bóng vàng (5 giải cho Ronaldo) từ năm 2008 đến 2018. Khi cả 2 cùng thi đấu trên sân Real Madrid từ năm 2012-2018, họ đã cùng nhau giành được 4 chức vô địch Champions League… HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, Roberto Martinez nói: “Chúng ta đang nói về những cầu thủ vượt lên trên dư luận. Sự bền bỉ đã thể hiện khiến họ trở thành biểu tượng của môn thể thao này.... Điều quan trọng là những gì họ làm và tấm gương họ đặt ra trong phòng thay đồ”.

“Tôi đã có vinh dự được chia sẻ phòng thay đồ và cuộc sống hàng ngày với Cristiano”, Vitinha nói. “Thật là một niềm vui. Tôi cũng rất muốn dành nhiều thời gian hơn với Luka Modric. Nhưng ngày mai, một trong những hành trình đó phải kết thúc. Và tôi hy vọng đó là hành trình của Luka Modric”. Tuy nhiên, thủ môn người Croatia, Dominik Livakovic không nghĩ vậy: “Tôi và toàn đội sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Luka tiếp tục hành trình của mình!”…

Cả Ronaldo và Modric đều đã có những khoảnh khắc tỏa sáng tại World Cup 2026, nhưng tầm ảnh hưởng của họ đã giảm đi. Ronaldo đã chơi trọn vẹn 270 phút cho đội tuyển Bồ Đào Nha cho đến nay và ghi được 2 bàn thắng, nhưng anh không tạo ra bất kỳ cơ hội nào cho đồng đội, và trong số 38 tiền đạo chơi trên 250 phút, anh xếp thứ 31 về số lần chạm bóng (94), thứ 32 về số lần thu hồi bóng (5), thứ 34 về số đường chuyền tiến lên (3) và thứ 38 về số lần tranh chấp (12).

Trong khi đó, Modric đã chơi 229 phút và tạo ra 5 cơ hội với một pha kiến ​​tạo, nhưng trong số 103 tiền vệ chơi ít nhất 225 phút, anh xếp thứ 94 về số lần thu hồi bóng (7) và thứ 98 về số lần tranh chấp (14).

Đồng đội của 2 ngôi sao này có thể sẽ đóng vai trò quan trọng hơn nhiều trong việc ai sẽ đi tiếp, và cả 2 HLV đều tuyên bố cuộc chiến ở khu vực giữa sân là vô cùng quan trọng. Đó là điểm mạnh trong đội hình của Bồ Đào Nha - Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves, Bernardo Silva và Ruben Neves đều nằm trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của họ. Nhưng Croatia cũng nhận được sự đóng góp đáng kể từ sự kết hợp giữa các cựu binh như Modric và Mateo Kovacic cùng với tài năng trẻ đang lên Petar Sucic.

“Đó chắc chắn sẽ là một trận chiến lớn”, HLV Zlatko Dalic của Croatia nói. “Trận đấu có lẽ sẽ được quyết định ở khu vực này. Bồ Đào Nha chơi thứ bóng đá kỹ thuật xuất sắc, vì vậy chúng tôi phải rất cẩn thận. Điều quan trọng đối với chúng tôi là không được mắc sai lầm, đặc biệt là trong khâu kiểm soát bóng. Chúng ta phải sửa chữa những sai lầm đã mắc phải vì mỗi sai lầm đều sẽ bị trừng phạt”.

Hai đội đã gặp nhau 3 lần trong năm 2024, mỗi đội giành được một chiến thắng và một trận hòa. “Chúng tôi đã đối đầu với họ nhiều lần rồi”, Dalic nói. “Chúng tôi biết điểm mạnh của họ, nhưng chúng tôi sẽ phải đáp trả bằng sự quyết liệt, kỷ luật cao và một hàng tiền vệ vững chắc. Vì vậy, chúng tôi sẽ không thay đổi nhiều. Chúng tôi có lối chơi riêng, và tôi tin chắc trận chiến then chốt sẽ diễn ra ở khu vực đó trên sân”.

LINH SƠN