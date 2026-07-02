Tuyển Áo có kế hoạch ngăn cản Lamine Yamal

Tuyển Áo có kế hoạch ngăn cản Yamal

Tuyển Áo sẽ đối đầu Tây Ban Nha tại sân vận động SoFi vào thứ Năm trong vòng 32 đội, sau khi đứng nhì bảng đấu có đương kim vô địch Argentina - đội mà họ đã thua 0-2 vì cú đúp thiên tài của Messi. “Yamal là một cầu thủ xuất sắc, và sẽ tiếp tục như vậy trong 12, 13, 14 năm tới hoặc thậm chí lâu hơn nữa nếu cậu ấy giữ được sức khỏe và tinh thần tốt”, Rangnick nói. “Nếu bạn nhìn vào Lionel Messi, bạn có thể thấy Yamal có thể chơi rất nhiều trận. Cậu ấy là một trong những cầu thủ mà chúng tôi sẽ theo dõi rất sát sao ngày mai. Chúng tôi sẽ cố gắng không cho Yamal khoảng trống khi cậu ấy bắt đầu rê bóng. Yamal là cầu thủ mà tất cả người hâm mộ đều thích xem, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo cậu ấy có bóng càng ít càng tốt”.

Tây Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu, đứng đầu bảng của mình nhưng chưa thể hiện phong độ tốt nhất, không giống như các ứng cử viên hàng đầu khác như Pháp. Trong đó, Yamal vì ảnh hưởng chấn thương chỉ chơi 19 phút trong trận hòa 0-0 với Cape Verde, ghi bàn thắng sớm khi chơi 45 phút trong trận thắng Saudi Arabia 4-0, nhưng sau đó lại gặp khó khăn hơn ở 76 phút trong trận thắng Uruguay 1-0. “Lamine giờ có thể chơi bất cứ điều gì chúng tôi yêu cầu cậu ấy”, Luis de la Fuente nói, khi được hỏi liệu tiền vệ cánh của Barcelona có thể chơi trọn 90 phút vào thứ Năm hay không. “Lamine thực sự rất giỏi. Bạn đã thấy cậu ấy hào hứng ra sân như thế nào rồi đấy”.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh tuần này, Yamal tự tin tuyên bố “một khi chúng tôi đạt được phong độ tốt nhất, chúng tôi sẽ gần như bất khả chiến bại”, và khẳng định Tây Ban Nha là “đội tuyển quốc gia duy nhất được kỳ vọng sẽ chơi thực sự tốt”. HLV tuyển Tây Ban Nha, De la Fuente cũng ủng hộ phát ngôn của học trò: “Tôi nghĩ Lamine là một cầu thủ lạc quan, tự tin về khả năng của bản thân và các đồng đội. Chúng tôi biết tiềm năng của mình là gì. Chúng tôi biết mình có thể tiến xa đến đâu. Những lời của Yamal, trong bối cảnh đó, đối với tôi rất tích cực. Cậu ấy truyền tải sự lạc quan, tự tin, an toàn, và tôi rất thích điều đó”.

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