Cặp mẹ và con đầu tiên từng góp mặt tại đấu trường World Cup

Bà Jenny Bindon không nhận ra ngay khoảnh khắc lịch sử khi con trai Tyler, hậu vệ 21 tuổi của New Zealand, vào sân thay người ở những phút bù giờ trận mở màn World Cup 2026 gặp Iran. Tỷ số đang 2-2, nỗi lo lắng về kết quả đã lấn át niềm vui. Chỉ sau trận đấu, khi Tyler chạy đến nắm tay mẹ và nói: “Chúng ta đã làm được rồi, mẹ ạ”, Jenny mới bừng tỉnh và nhận ra ý nghĩa của khoảng khắc ấy.

ảnh: NVCC

Tyler Bindon và Jenny Bindon trở thành cặp mẹ - con đầu tiên cùng thi đấu tại World Cup, kỷ lục được FIFA xác nhận. Jenny là cựu thủ môn xuất sắc với 77 trận khoác áo đội tuyển nữ New Zealand, từng tham dự World Cup nữ 2007, 2011 và Olympic 2008, 2012. Bà hiện là trợ lý HLV đội nữ New Zealand, từng làm việc tại Arsenal, Reading và tuyển Anh.

Câu chuyện gia đình Bindon bắt nguồn từ Mỹ. Jenny gặp chồng Grant – cựu tuyển thủ bóng chuyền New Zealand – tại Đại học Lewis (Illinois), nơi cả hai là vận động viên NCAA (thể thao trường học Mỹ). Sau khi kết hôn, họ chuyển đến New Zealand. Jenny khởi nghiệp với vai trò marketing tại hãng Nike, rồi bất ngờ được phát hiện tài năng trong một trận đá sân 7 người. “Huấn luyện viên trưởng lúc đó thấy tôi bắt bóng và hỏi: ‘Bạn là ai? Có hộ chiếu không?’ Mọi thứ từ đó bùng nổ”, Jenny kể.

Năm 2005, Jenny sinh Tyler bằng mổ đẻ và chỉ sau chưa đầy 4 tháng đã trở lại thi đấu. Bà nhớ lại: “Tôi bị băng bụng chặt và vẫn ra sân vì không muốn bỏ lỡ các sự kiện lớn”. Tyler lớn lên trên sân tập. Khi còn là em bé 3 tháng tuổi, cậu bé được mẹ đặt trong túi đeo sau khung thành trong lúc tập luyện. Chồng Jenny sẽ đưa con về tắm giữa buổi. Lớn hơn, Tyler chạy nhặt bóng, rê bóng cùng các cầu thủ nữ ở Football Ferns. Nhiều tuyển thủ nữ New Zealand như Kirsty Yallop, Caitlin Campbell đã giúp Jenny chăm sóc cậu bé.

Hai mẹ con trên sân bóng. Ảnh NVCC

Dù Tyler tham gia khoảng 17 môn thể thao khác nhau từ nhỏ, nhưng bóng đá luôn là niềm đam mê nhờ môi trường gia đình. Sau khi Jenny giải nghệ năm 2014, gia đình chuyển sang Mỹ, Tyler gia nhập học viện đội LAFC và thu hút sự chú ý từ Manchester United. Họ sau đó sang Anh, Tyler khoác áo Reading, Nottingham Forest và thi đấu ấn tượng. Anh đã ra mắt đội tuyển New Zealand và góp mặt tại World Cup 2026.

Jenny và Grant luôn dạy con tận hưởng từng khoảnh khắc, biết ơn cơ hội. “Hãy dừng lại, nhìn quanh và nhận ra bạn đang làm điều đặc biệt”, Grant từng nhắn nhủ Tyler. Câu chuyện Bindon không chỉ là lịch sử cá nhân mà còn thể hiện sự tiến bộ của bóng đá nữ, vai trò của gia đình và sự hỗ trợ cho các mẹ bóng đá. Đây là minh chứng đẹp cho tình yêu bóng đá qua các thế hệ.

LONG KHANG