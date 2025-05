Cảnh sát Pháp trấn áp người hâm mộ PSG trước trận bán kết lượt về Champions League với Arsenal

Cảnh sát Pháp trấn áp người hâm mộ PSG trước trận bán kết Champions League với Arsenal. Ảnh: Getty Images

Quá trình chuẩn bị cho trận lượt về bán kết Champions League giữa Paris Saint-Germain và Arsenal đã gặp một sự cố. Căng thẳng xảy ra gần sân vận động Công viên các Hoàng tử - Parc des Princes khi Lực lượng an ninh chống khủng bố của Cộng hòa Pháp đã dùng vũ lực trấn áp nhóm người hâm mộ bóng đá mặc áo PSG, theo như Le Parisien đưa tin.

Tờ báo Pháp cho biết, đây là nhóm cổ động viên của PSG không mua được vé dự trận bán kết lượt về với Arsenal. Họ đã tụ tập gần Parc des Princes nhằm biểu dương tinh thần, cũng như cổ vũ cho thầy trò HLV Luis Enrique. Tuy nhiên, Collectif Ultras Paris - hội ultras chính thức của PSG và Cảnh sát Paris đã can ngăn họ không nên làm như vậy vì lý do an ninh và nguy cơ khủng bố trà trộn. Đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho dòng người hâm mộ có vé đến xem trận đấu. Nhưng bất chấp điều đó, nhóm khán giả thiểu số của PSG, những người không có vé đến trận bán kết lượt về vẫn phớt lờ và tụ tập ngoài Công viên các Hoàng tử.

Lực lượng an ninh dùng vũ lực giải tán đám đông người hâm mộ Paris tụ tập bên ngoài sân vận động Parc des Princes trước trận bán kết lượt về Champions League giữa PSG và Arsenal. Nguồn: Enzo Rabouy

Các cuộc đụng độ cuối cùng nổ ra giữa nhóm người hâm mộ PSG và lực lượng an ninh Pháp, nhiều giờ trước trận đấu. Cơ quan chức năng phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông, dựa trên các video được chia sẻ ở những phương tiện truyền thông xã hội cho thấy. Người hâm mộ khác, trung lập hoặc không thuộc PSG xung quanh đó cũng bị đội ngũ chống bạo động đẩy ra ngoài, buộc họ phải rời khỏi hiện trường. Le Parisien đưa tin, tình hình nhanh chóng ổn định trở lại và những người giữ vé ít lâu sau ồn ào này, có thể vào Parc des Princes để tìm chỗ ngồi của mình. Sở cảnh sát Paris không báo cáo bất kỳ vụ bắt giữ nào, cũng như nghi vấn khủng bố xuất hiện tại sự kiện cấp độ UEFA vào đêm qua.

Việc ổn định tình hình ngoài sân cỏ một cách thành công từ an ninh Pháp tạo nên một chất xúc tác hoàn hảo, tiền đề cho PSG giành thắng lợi chung cuộc trước Arsenal với tổng tỷ số 3-1. Đội bóng hàng đầu nước Pháp sẽ chạm trán Inter Milan tại chung kết Champions League 2024/25 được tổ chức tại Munich cuối tháng này. Với việc đánh bại thuyết phục Arsenal sau cả hai lượt trận, Les Parisiens đã toàn thắng tất cả đại diện nước Anh tại cúp châu Âu năm nay và khẳng định vị thế ứng viên vô địch hàng đầu.

QUANG ANH