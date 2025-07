CAND Việt Nam I chia điểm cùng Thái Lan

Dù tung ra đội hình gồm nhiều tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia, CAND Việt Nam I vẫn không thể khuất phục Thái Lan trong ngày ra quân Giải bóng đá Công an ASEAN 2025.

Hai đội CAND Việt Nam I và Thái Lan bất phân thắng bại với tỷ số 0-0.

Tối 9-7, Giải bóng đá Công an ASEAN 2025 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tham dự buổi lễ, đồng thời trao hoa, cờ lưu niệm cho đại diện 8 đội tuyển tham dự giải. Lãnh đạo Bộ Công an cũng trao bảng danh vị cho các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành cùng giải đấu năm nay.

Đại diện nhà tài trợ, ông Đỗ Quang Vinh – Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB bày tỏ vinh dự khi được đồng hành cùng giải đấu. Ông khẳng định Tập đoàn T&T và SHB luôn xem việc gắn bó với thể thao, văn hóa là sứ mệnh xuyên suốt, với tinh thần cống hiến và khát vọng góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam.

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu tâm điểm giữa đội CAND Việt Nam I và Thái Lan chính thức diễn ra. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng vượt trội, đội CAND Việt Nam I tung ra sân đội hình rất mạnh, quy tụ nhiều tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia hiện đang khoác áo CAHN như Thành Long, Tuấn Dương, Văn Toản, Văn Đô, Ngọc Thắng, Xuân Thịnh…

Sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà nhanh chóng triển khai lối chơi tấn công dồn ép. Dưới sự dẫn dắt của các cầu thủ giàu kinh nghiệm, CAND Việt Nam I liên tục đẩy cao đội hình, tạo sức ép mạnh mẽ về phía khung thành Thái Lan. Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân đội khách trong phần lớn thời gian thi đấu.

Dù tung lực lượng khá mạnh và có thế trận lấn lướt, nhưng đội chủ nhà không thể giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và có không ít cơ hội nguy hiểm, các chân sút đội chủ nhà lại tỏ ra thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. Những cú sút của họ liên tục bị thủ môn Thái Lan cản phá xuất sắc hoặc đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Không ít lần, bóng đã chạm xà ngang, cột dọc khung thành Thái Lan trong sự tiếc nuối của người hâm mộ có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy.

Suốt 90 phút thi đấu, CAND Việt Nam I duy trì thế trận áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội và số cú sút gấp nhiều lần đối thủ. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội khi không một lần thành công trong việc xuyên thủng mành lưới Thái Lan. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, kết quả có phần tiếc nuối với đội chủ nhà.

Ở các trận đấu còn lại trong ngày, Campuchia giành chiến thắng 2-1 trước Lào, Timor Leste và Singapore hòa nhau với tỷ số 2-2, trong khi đội CAND Việt Nam II có màn trình diễn bùng nổ khi thắng đậm Australia với tỷ số 10-3.

HƯƠNG NGUYỄN