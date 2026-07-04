Canada - Morocco: Hành trình lịch sử của đội đồng chủ nhà

Ngày 4-7, khi bầu trời nước Mỹ rực rỡ pháo hoa kỷ niệm ngày Độc lập, tại sân vận động Houston, đội tuyển Canada sẽ bước vào trận đấu quan trọng nhất trong lịch sử bóng đá nam của mình: cuộc đối đầu với Morocco tại vòng 16 đội World Cup 2026. Đây không chỉ là một trận bóng đá, mà là biểu tượng cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của đội bóng đồng chủ nhà, từ một kẻ ngoài cuộc trở thành một trong 16 đội mạnh nhất hành tinh.

Sự trỗi dậy thần kỳ của bóng đá Canada

Để hiểu được tầm vóc của trận đấu này, hãy nhìn lại vị thế của Canada chưa đầy một thập kỷ trước. Vào tháng 4 - 2017, khi Canada công bố kế hoạch đồng đăng cai World Cup 2026, họ chỉ đứng thứ 109 trên bảng xếp hạng FIFA, xếp sau cả Việt Nam. Khi đó, những chiến thắng trước Bermuda hay Mauritania cũng đã được xem là nhọc nhằn.

Tuy nhiên, "những cơn gió đổi thay" bắt đầu thổi qua từ chiến dịch vòng loại World Cup 2022, nơi Canada vượt qua các "ông lớn" Bắc Mỹ như Mỹ và Mexico để đứng đầu khu vực CONCACAF. Dù không thể tiến sâu tại Qatar 2022, những hạt mầm hy vọng đã được gieo rắc khi họ chơi sòng phẳng với Bỉ và chính Morocco. Giờ đây, dưới sự dẫn dắt của HLV Jesse Marsch, Canada không còn là đội bóng "lót đường". Họ đã tiến vào vòng 16 đội lần đầu tiên trong lịch sử sau chiến thắng kịch tính 1-0 trước Nam Phi nhờ bàn thắng ở phút 90 của Stephen Eustaquio.

Sức mạnh của Canada tại giải đấu lần này nằm ở khả năng thích nghi chiến thuật linh hoạt. Từ một đội bóng kiểm soát bóng trung bình 61% ở vòng bảng, họ đã chủ động giảm xuống còn 42% trong trận thắng Nam Phi để ưu tiên sự thực dụng. HLV Jesse Marsch đang xây dựng một tập thể gắn kết, nơi những cái tên như Jonathan David – người vừa lập hat-trick lịch sử vào lưới Qatar – và Cyle Larin luôn sẵn sàng trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Đặc biệt, sự trở lại của ngôi sao sáng nhất Alphonso Davies (người đã thi đấu những phút đầu tiên tại giải từ băng ghế dự bị ở trận trước) mang lại cú hích tinh thần cực lớn cho đội chủ nhà. Dù tiền vệ Ismaël Koné phải vắng mặt vì gãy chân, đội hình Canada vẫn sở hữu những nhân tố đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu như Tajon Buchanan hay Nathan Saliba, khác xa với thời kỳ họ phải sử dụng cầu thủ từ các giải hạng dưới.

Morocco giờ là niềm kiêu hãnh châu Phi

Đối thủ của Canada, Morocco, là một thử thách ở đẳng cấp hoàn toàn khác. HLV Jesse Marsch thừa nhận rằng việc chuẩn bị để đối đầu với Morocco giống như một "cơn ác mộng kinh hoàng". Đội bóng Bắc Phi hiện đứng thứ 6 thế giới và đang khẳng định vị thế của một "ông lớn" thực thụ sau kỳ tích lọt vào bán kết năm 2022.

Tại World Cup 2026, Morocco đang trình diễn một lối đá cực kỳ khó chịu. Họ chỉ phải nhận trung bình 8,3 cú sút và 0,8 bàn thua dự kiến (xGA) mỗi trận – những con số thống kê phòng ngự tốt nhất trong lịch sử tham dự World Cup của đội bóng này. Đáng chú ý, ở vòng 32 đội, Morocco đã khiến Hà Lan phải "câm nín" khi chỉ cho phép đối thủ tạo ra 0,24 xGA trong suốt 120 phút trước khi hạ gục họ trên chấm luân lưu.

Ngôi sao đáng ngại nhất bên phía Morocco là Ismael Saibari, người đã ghi 3 bàn thắng tại giải và vừa hoàn tất bản hợp đồng chuyển tới Bayern Munich. Bên cạnh đó, khả năng bắt phạt đền xuất thần của thủ môn Yassine Bounou cũng là một rào cản lớn nếu trận đấu phải kéo dài sang loạt đấu súng – nơi Morocco đã thắng 3 trong 6 lần gần nhất ở các vòng loại trực tiếp.

Một trận đấu cân bằng

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía Morocco khi Canada chưa bao giờ giành chiến thắng trong 4 lần chạm trán trước đây (hòa 1, thua 3). Siêu máy tính Opta đánh giá cơ hội thắng của Morocco trong 90 phút là 52,7%, trong khi con số này của Canada chỉ là 21,7%.

Tuy nhiên, tinh thần không còn gì để mất là vũ khí tối thượng của Canada. HLV Jesse Marsch tuyên bố: "Chúng tôi biết mọi người sẽ gạch tên mình, và đó chính là cơ hội". Canada sẽ cần một thế trận phòng ngự phản công hoàn hảo và sự tỏa sáng cá nhân từ Jonathan David hoặc Alphonso Davies để xuyên phá hàng thủ thép của "Sư tử Atlas".

Trận đấu này không chỉ quyết định tấm vé vào tứ kết gặp Pháp hoặc Paraguay, mà còn là lời khẳng định cho vị thế mới của bóng đá Canada trên bản đồ thế giới. Dù kết quả có ra sao, hành trình từ hạng 109 thế giới đến vòng 16 đội World Cup đã là một trang sử hào hùng của quốc gia vùng "Lá phong".

HỒ VIỆT