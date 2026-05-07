Các trọng tài nữ vào chương trình tập huấn trước thềm Cúp Quốc gia nữ 2026

Chiều 7-5, tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF), lễ khai mạc Chương trình tập huấn trọng tài trong khuôn khổ Dự án FIFA phát triển bóng đá nữ đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo VFF, Ban Trọng tài và các trọng tài, trợ lý trọng tài. Lớp tập huấn cũng diễn ra trước thềm khởi tranh Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 nên là dịp để các trọng tài có thêm sự chuẩn bị tốt để làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo VFF, Ban trọng tài chụp hình lưu niệm cùng các trọng tài tham dự lớp tập huấn.

Đến dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, Trưởng Ban Trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ, Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú, Phó Tổng Thư ký VFF Nguyễn Thanh Hà cùng 22 trọng tài, trợ lý trọng tài tham gia chương trình tập huấn.

Thay mặt Thường trực Ban Chấp hành VFF, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú đánh giá cao ý nghĩa của chương trình tập huấn được tổ chức trước thềm Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026, đồng thời giúp đội ngũ trọng tài cập nhật kiến thức, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp và tăng cường sự thống nhất trong công tác điều hành.

Ông Trần Anh Tú đề nghị các trọng tài tham dự lớp tập huấn phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, tích cực trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và chủ động tiếp thu kiến thức mới để tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác điều hành.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú phát biểu tại buổi khai mạc

Thường trực Ban Chấp hành VFF ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Ban Trọng tài cùng các bộ phận chuyên môn trong công tác tổ chức, đồng thời trân trọng cảm ơn FIFA đã hỗ trợ triển khai dự án và tổ chức chương trình tập huấn ý nghĩa này.

Phát triển bóng đá nữ luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển chung của bóng đá Việt Nam mà VFF đang triển khai. Trong đó, việc xây dựng đội ngũ trọng tài có chất lượng, đáp ứng chuẩn chuyên môn và từng bước tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hình ảnh, uy tín của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 7-5 đến 11-5 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần làm việc nghiêm túc, chương trình được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác trọng tài, phục vụ tốt cho Giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 và các giải đấu tiếp theo.

LÊ ANH