Bóng đá trong nước

Các đại diện Nhật Bản lấn lướt trên bảng xếp hạng AFC Champions League Elite

SGGPO

Sau hai vòng đầu tiên, bảng xếp hạng khu vực phía Đông của AFC Champions League Elite 2026-2027 đánh dấu sự lấn lướt của các đại diện Nhật Bản.

Ảnh: Aseanfootball
Ảnh: Aseanfootball

Sau trận thắng nhẹ nhàng 1-0 trước CLB Công an Hà Nội vào tối 13-10, Kashima Anters (Nhật Bản) thẳng tiến ngôi đầu bảng với 6 điểm (hiệu số 8/1). Hai đại diện khác của Nhật Bản là Gamba Osaka và Vissel Kobe cũng có cùng 6 điểm sau 2 trận toàn thắng.

Đội còn lại có 2 trận thắng từ đầu giải là Bejing FC (Trung Quốc) nhưng tạm đứng thứ 4 do thua về hiệu số. Shanghai Sport FC (Trung Quốc) và Johor (Malaysia) xếp theo sau với cùng 4 điểm. Đây là 7 trong số 8 đội cùng nhánh đấu với CLB Công an Hà Nội.

Ở top cuối bảng có 5 đội chưa giành được điểm nào. Tính lần lượt từ dưới lên là Newcastle (Australia), Port FC (Thái Lan), Pohang (Hàn Quốc), Công an Hà Nội và Ratchaburi (Thái Lan).

Tham dự AFC Champions League Elite có 24 đội, được chia đều vào hai nhóm đấu theo khu vực Đông và Tây Á. Ở vòng đấu khu vực, mỗi đội thi đấu 8 trận với 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Tám đội có thành tích tốt nhất vào vòng đấu loại trực tiếp.

Từ vòng tứ kết sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận duy nhất tại một địa điểm tập trung. Đội vô địch nhận 10 triệu USD, đội hạng nhì nhận 4 triệu USD.

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QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Vissel Kobe Gamba Osaka CLB Công an Hà Nội

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