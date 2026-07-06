Brazil vs Na Uy 1-2: Schjelderup cú đúp kiến tạo, Haaland xứng vai thuyền trưởng Viking, loại Brazil giành vé tứ kết World Cup 2026

⚽ Phút 14, Cunha bị Ajer xoạc bóng và phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài VAR cho Brazil hưởng penalty. Tiền đạo Guimaraes dứt điểm nhưng không thể thắng thủ môn Nyland. Brazil bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số:

⚽ Phút 79', từ pha phản công cánh trái, Schjelderup nỗ lực đi bóng, căng ngang kiến tạo. Ngôi sao Haaland đánh đầu đẹp mắt hạ thủ môn Alisson. Na Uy dẫn trước 1-0:

⚽ Phút 90, lại là pha đột phá của Schjelderup ở cánh trái, Haaland đón bóng rìa vòng cấm và tung cú sút căng lần 2 hạ thủ môn Alisson. Tỷ số bây giờ là Na Uy đang dẫn trước 2-0:

⚽ Phút 90+8, trong pha tranh chấp Ostigard thúc cùi chỏ vào Casemiro trong vòng cấm Na Uy và ngôi sao Neymar tận dụng cơ hội trên chấm penalty rút ngắn tỷ số 1-2 cho Brazil:

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⚽ Bàn thắng:

Brazil: Neymar 90'+10 (pen)

Na Uy: Haaland 79', 90'

MINH BẢO (tổng hợp)