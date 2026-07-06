WORLD CUP 2026

Brazil vs Na Uy 1-2: Schjelderup cú đúp kiến tạo, Haaland xứng vai thuyền trưởng Viking, loại Brazil giành vé tứ kết World Cup 2026

⚽ Phút 14, Cunha bị Ajer xoạc bóng và phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài VAR cho Brazil hưởng penalty. Tiền đạo Guimaraes dứt điểm nhưng không thể thắng thủ môn Nyland. Brazil bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số:

⚽ Phút 79', từ pha phản công cánh trái, Schjelderup nỗ lực đi bóng, căng ngang kiến tạo. Ngôi sao Haaland đánh đầu đẹp mắt hạ thủ môn Alisson. Na Uy dẫn trước 1-0:

⚽ Phút 90, lại là pha đột phá của Schjelderup ở cánh trái, Haaland đón bóng rìa vòng cấm và tung cú sút căng lần 2 hạ thủ môn Alisson. Tỷ số bây giờ là Na Uy đang dẫn trước 2-0:

⚽ Phút 90+8, trong pha tranh chấp Ostigard thúc cùi chỏ vào Casemiro trong vòng cấm Na Uy và ngôi sao Neymar tận dụng cơ hội trên chấm penalty rút ngắn tỷ số 1-2 cho Brazil:

media-468886c3d812ff26.png

Video này được cung cấp và lưu trữ từ máy chủ của bên thứ 3 (VTV). Chúng tôi không lưu trữ hoặc tải lên tài liệu này.

Bàn thắng:

Brazil: Neymar 90'+10 (pen)

Na Uy: Haaland 79', 90'

Screenshot 2026-07-06 132715.jpg
MINH BẢO (tổng hợp)

Từ khóa

World Cup World Cup 2026 Ghi bàn kiến tạo Đội hình thi đấu Đội hình xuất phát Brazil: Alisson Danilo Marquinhos Gabriel Douglas Santos Rayan Guimaraes Casemiro Martinelli Cunha Vinicius Na Uy Norway Nyland Ryerson Ajer Heggem Wolfe Odegaard Berge Berg Sorloth Haaland Nusa peanlty chấm penalty pen cú đúp

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn