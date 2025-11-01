Bournemouth có biến ám ảnh thành chiến thắng ở Etihad?

Mở đầu mùa giải 2025-26, Bournemouth đang trải qua một giai đoạn thăng hoa rực rỡ. Trước chuyến làm khách được dự đoán là cực kỳ khó khăn tới sân Etihad của Man City, hãy cùng nhìn sâu hơn vào những gì thầy trò HLV Andoni Iraola đã làm được và lý do tại sao họ có thể tự tin đặt mục tiêu phá vỡ chuỗi trận toàn thua kinh hoàng trước gã khổng lồ thành Manchester.

Từ khởi đầu gian nan đến kỷ lục lịch sử

Chặng đường của HLV Andoni Iraola tại Bournemouth ban đầu đầy chông gai. Ông không thắng trong 9 trận đấu đầu tiên tại Premier League (Hòa 3, Thua 6). Phải đến trận thứ 10, chiến thắng mới mỉm cười với ông trước Burnley, nhưng ngay sau đó là thất bại thảm hại 1-6 trước Man City. Hai năm sau, cựu HLV của Rayo Vallecano dẫn dắt "The Cherries" (biệt danh của Bournemouth) trở lại Etihad với vị thế hoàn toàn khác: đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League và tràn đầy sự tự tin.

Nhưng chính từ trận thua tan tác ngày đó, Bournemouth đã thể hiện sự cải thiện đáng kinh ngạc, thắng 6 trong 7 trận đấu tiếp theo. Mặc dù khởi đầu không mấy suôn sẻ, họ kết thúc mùa giải 2023-24 với số điểm kỷ lục tại Premier League (48 điểm, xếp thứ 12). Mùa trước, họ thậm chí còn xuất sắc hơn, kết thúc ở vị trí thứ 9 với 56 điểm, một kỷ lục mới của câu lạc bộ.

Mùa giải 2025-26 chứng kiến sự bứt phá chưa từng có. Với 18 điểm sau 9 trận, đây là khởi đầu tốt nhất trong lịch sử Premier League của đội bóng bờ biển phía Nam. Họ chỉ xếp sau đội dẫn đầu Arsenal và đã bất bại kể từ trận mở màn (thua 2-4 trước nhà vô địch Liverpool, đội sau đó sa sút). Chuỗi 8 trận bất bại hiện tại (Thắng 5, Hòa 3) là chuỗi bất bại dài nhất đang diễn ra của bất kỳ đội bóng nào tại Premier League.

Tận dụng bàn thắng và kiểm soát trận đấu

Nhiều người từng tỏ ra nghi ngại khi Bournemouth thay thế Gary O’Neil bằng Iraola vào mùa hè 2023. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đưa "The Cherries" lên một tầm cao mới. Sau trận đấu ấn tượng tại Anfield, Bournemouth đã giành chiến thắng thuyết phục trước Wolves, Brighton, Fulham, Nottingham Forest (sân nhà) và Tottenham (sân khách), cùng với các trận hòa trước Newcastle, Leeds United và Crystal Palace.

Bournemouth đã ghi được 16 bàn thắng, ngang bằng với đội dẫn đầu Arsenal và chỉ kém Man City, Spurs, Chelsea (cùng 17 bàn). Khả năng ghi bàn này giúp họ thường xuyên ở thế dẫn trước. Mùa này, họ là đội ít thời gian bị dẫn bàn nhất tại Premier League (chỉ 98 phút 13 giây) và chỉ Man City (51%) có phần trăm thời gian dẫn trước cao hơn họ (48%).

Điều gì khiến Bournemouth trở thành đối thủ khó chơi đến vậy? Câu trả lời nằm ở cường độ pressing không ngừng nghỉ.

Chỉ số PPDA (Passes per Defensive Action – Triển khai bóng sau mỗi tình huống phòng ngự) ) đo lường mức độ pressing. Chỉ số càng thấp, cường độ pressing càng cao. Mùa trước, Bournemouth có PPDA thấp nhất giải đấu (9.9). Mùa này, họ tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với PPDA thấp nhất (9.8).

Chỉ số PPDA (Premier League 2025-26, sau MD9)

Bournemouth: 9.8

Liverpool: 10.3

Man City: 10.5



Chính vì cường độ pressing cao, họ rất hiệu quả trong việc thu hồi bóng ở khu vực cao (High Turnovers) – những pha thu hồi bóng cách khung thành đối phương 40 mét trở xuống. Mùa trước, họ đứng thứ hai về số lần thu hồi bóng cao (337) và dẫn đầu về số lần thu hồi bóng cao kết thúc bằng cú sút (68). Mùa này, họ tiếp tục xếp thứ hai về thu hồi bóng cao (71) và đứng thứ tư về thu hồi bóng cao kết thúc bằng cú sút (14).

Điều này khiến các đối thủ của Bournemouth phải tìm cách đối phó bằng cách tung những đường chuyền dài để tránh bị mất bóng ở khu vực nguy hiểm. Bournemouth đã phải đối mặt với 525 đường chuyền dài (từ 32 mét trở lên), chỉ kém Liverpool (571), cho thấy các đội bóng đang tránh "chơi bóng" với họ.

Tuy nhiên, Bournemouth đã đối phó tốt với chiến thuật "bắn phá" này. Họ cũng nằm trong nhóm các đội có số lần chuyền dài nhiều thứ tư (492), cho thấy họ sẵn sàng "lấy lửa trị lửa". Trung vệ Marcos Senesi đóng vai trò quan trọng với 128 đường chuyền dài, nhiều nhất trong số các cầu thủ ngoài tuyến tiền vệ.

Ngoài ra, Bournemouth cũng không lãng phí thời gian khi có bóng. Họ có thời gian chuỗi chuyền bóng trung bình thấp thứ năm (8.6 giây) và thực hiện nhiều pha tấn công trực diện nhất (18), với 4 trong số đó kết thúc bằng bàn thắng, cao nhất giải đấu cùng với Brentford. Họ cũng là đội ghi nhiều bàn thắng từ phản công nhanh nhất (5).

Những ngôi sao tỏa sáng và thử thách lớn

Antoine Semenyo là đầu tàu của Bournemouth mùa này. Với 6 bàn và 3 kiến tạo, anh có số lần tham gia vào bàn thắng nhiều thứ hai giải đấu, chỉ sau Erling Haaland (12). Semenyo cũng là cầu thủ có số lần thu hồi bóng ở 1/3 sân đối phương nhiều nhất (9 lần), minh chứng cho sự chăm chỉ không bóng của anh.

Bên cạnh Semenyo, tài năng trẻ Eli Kroupi (19 tuổi, chuyển đến từ câu lạc bộ chị em Lorient) đang hòa nhập tuyệt vời với 4 bàn thắng sau 6 trận, ghi bàn trong 3 trận liên tiếp gần đây. Nếu ghi bàn vào lưới Man City, Kroupi sẽ trở thành thiếu niên thứ tư ghi bàn trong 4 trận liên tiếp tại Premier League, sau những cái tên huyền thoại như Robbie Fowler, Nicolas Anelka và Francis Jeffers. Bournemouth cũng là đội ghi nhiều bàn thắng từ ngoài vòng cấm nhất (6 bàn).

Mặc dù mất đi nhiều trụ cột hàng thủ trong mùa hè (Kepa, Huijsen, Zabarnyi, Kerkez), các tân binh như thủ môn Djordje Petrovic (27 pha cứu thua), trung vệ Bafodé Diakité và hậu vệ trái Adrien Truffert (thực hiện nhiều pha chạy chồng cánh và chạy cắt cánh nhất giải) đã nhanh chóng lấp đầy khoảng trống.

Thử thách lớn nhất của Bournemouth kể từ trận thua Liverpool sẽ đến vào Chủ Nhật này. Lịch sử hoàn toàn chống lại họ: thua 15 trong 16 lần gặp Man City tại Premier League và thua cả 9 lần làm khách tại Etihad.

Tuy nhiên, đây có lẽ là thời điểm tốt nhất để Bournemouth làm nên lịch sử. Họ đang hơn Man City 2 điểm và đội chủ nhà vừa nhận thất bại 0-1 trước Aston Villa. Với phong độ và cường độ chơi bóng hiện tại, nếu Bournemouth có thể chiến thắng tại Etihad, mọi người sẽ phải nhìn nhận họ một cách nghiêm túc như một mối đe dọa thực sự trong cuộc đua top đầu Premier League.

Dù kết quả có ra sao, tương lai tại sân Vitality rõ ràng đang rất tươi sáng, và chúng ta đang chứng kiến "The Cherries" thực sự nở rộ.

HỒ VIỆT