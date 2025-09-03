Bóng đá nữ vô địch quốc gia vào mùa

Sáng 3-9, BTC giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025 đã tổ chức họp kỹ thuật trước giải đấu với sự tham dự của BTC giải, các giám sát, trọng tài và đại diện các đội bóng.

Đội TPHCM I đang là đương kim vô địch giải

Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2025 có 6 đội tham dự gồm: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, TPHCM I, TPHCM II, Than Khoáng Sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T. Đội vô địch năm nay sẽ đại diện cho Việt Nam giành quyền tham dự AFC Champions League nữ 2026-2027. Đây chính là chất xúc tác lớn khiến cuộc đua vô địch càng trở nên hấp dẫn, khốc liệt hơn so với mùa giải trước.

TPHCM I tiếp tục là ứng viên sáng giá cho danh hiệu mà họ đã bảo vệ thành công suốt nhiều mùa giải vừa qua. Huỳnh Như trở về quê nhà thi đấu và vẫn giữ được phẩm chất của mình. Bên cạnh đó là các trụ cột như Chương Thị Kiều, Thu Thảo… tiếp tục cho thấy phong độ ổn định. Đội bóng thành phố mang tên Bác sẽ đối đầu với sự trỗi dậy từ thế hệ trẻ của Phong Phú Hà Nam – Than KSVN. Ngoài ra, đội hình đang ở “độ chín” của Hà Nội I hay Thái Nguyên T&T sẵn sàng mang đến nhiều thử thách.

Toàn cảnh buổi họp kỹ thuật sáng 3-9.

Đây cũng là năm thứ 14 liên tiếp, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia nhận được sự đồng hành của Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc trên cương vị là Nhà tài trợ chính. Điều này là nguồn động viên, khích lệ rất quan trọng, thể hiện gắn kết và những đóng góp to lớn, bền bỉ của Nhà tài trợ chính đối với sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.

Nhằm phục vụ người hâm mộ cả nước, sẽ có 7 trận đấu được livestream trên kênh youtube VFF Channel và 16 trận đấu khác được truyền hình trực tiếp trên kênh thể thao OnFootball – VTVcab. Theo kết quả bốc thăm, ở lượt đầu tiên diễn ra vào ngày 4-9 tới, Thái Nguyên T&T gặp Than KSVN, TPHCM II đấu TPHCM I và Hà Nội so tài với Phong Phú Hà Nam.

CAO TƯỜNG