Bóng đá Anh chi tiêu chóng mặt trên thị trường chuyển nhượng

Bóng đá Anh, và đặc biệt là Liverpool, đã phô trương sức mạnh tài chính theo cách chưa từng có trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, làm nổi bật sự mất cân bằng ngày càng tăng trong lòng bóng đá châu Âu.

20 CLB tại Ngoại hạng Anh đã chi lớn hơn tổng số tiền mà bốn giải đấu hàng đầu châu Âu khác cộng lại.

Thực tế là 20 CLB tại Ngoại hạng Anh - được thúc đẩy nhờ thu nhập các hợp đồng phát sóng khổng lồ trong nước và quốc tế - đã chi tổng cộng kỷ lục 3.2 tỷ bảng (gần 4,3 tỷ USD) cho cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Con số này lớn hơn tổng số tiền mà bốn giải đấu hàng đầu châu Âu khác - Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp - cộng lại. Kỷ lục chi tiêu một kỳ chuyển nhượng trước đó là 2,36 tỷ bảng (hiện tại là 3,2 tỷ USD) vào năm 2023.

Đáng chú ý hơn, theo số liệu của Transfermarkt, chi tiêu ròng của Ngoại hạng Anh là 1,75 tỷ USD, quá chênh lệch so với Italy (100 triệu USD) và Tây Ban Nha (60 triệu USD). Trong khi Pháp và Đức thậm chí còn có lãi.

Doanh thu khổng lồ của bóng đá Anh là một xu hướng sẽ tăng tốc tại các giải đấu cấp CLB châu Âu. Ngoại hạng Anh có kỷ lục 6 đội trong đội hình 36 đội của vòng đấu phân hạng Champions League, nhờ sự có mặt của Tottenham - đội xếp thứ 17 giải Ngoại hạng nhưng vô địch Europa League mùa trước. Sáu đội bóng này thực tế có thể kỳ vọng kiếm được tổng cộng khoảng 600 triệu EUR (698 triệu USD) tiền thưởng của UEFA - nhiều hơn toàn bộ quỹ tiền thưởng của giải đấu hạng hai Europa League, vốn sẽ được chia cho 36 CLB từ 23 quốc gia khác nhau. Trong số đó, Aston Villa và Nottingham Forest mang về Anh nhiều tiền hơn từ UEFA.

Thống kê chỉ ra kỷ lục chi tiêu mới được thiết lập 10 ngày trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.

Khoảng cách giàu-nghèo ở sân chơi Champions League vốn đã rất lớn. Phí chuyển nhượng cao thứ sáu cho một tân binh của Liverpool trong mùa giải này - 31 triệu EUR (36 triệu USD) cho cầu thủ trẻ người Italy, Giovanni Leoni với tư cách là hậu vệ dự bị - còn lớn hơn toàn bộ doanh thu được báo cáo năm ngoái của một trong những đối thủ của họ tại Champions League, Qarabag của Azerbaijan. Cùng một đối thủ, nhưng thế giới tài chính lại khác.

Union Saint-Gilloise và Slavia Prague đã giành quyền trực tiếp tham dự Champions League nhờ chức vô địch quốc nội. Tuy nhiên, Union đã thu được lợi nhuận 50 triệu EUR (58 triệu USD) từ việc chuyển nhượng cầu thủ và thương vụ mua sắm lớn nhất của họ chỉ là 5 triệu EUR (5,8 triệu USD) cho cầu thủ chạy cánh người Áo, Raul Florucz từ Olimpija Ljubljana. Trong khi Slavia Prague đã thu về 25 triệu EUR (29 triệu USD), trong đó khoản phí chuyển nhượng lớn nhất là 3,5 triệu EUR (4 triệu USD) cho tiền vệ người Séc, Michal Sadílek từ Twente (Hà Lan).

LINH SƠN