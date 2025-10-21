Bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị “săn vàng” tại SEA Games 33

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã công bố danh sách triệu tập đội tuyển nữ quốc gia gồm 20 tuyển thủ chuẩn bị cho SEA Games 33 vào tháng 12 tại Thái Lan, tập huấn từ ngày 25-10 đến 20-12 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt.

Theo kế hoạch, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 25-10, tập huấn tại Quảng Ninh trong khoảng 2 tháng để ban huấn luyện hoàn thiện chiến thuật và thử nghiệm nhân sự. Ngoài ra, hai gương mặt chủ lực là chủ công Trần Thị Thanh Thúy và phụ công Trần Thị Bích Thủy hiện đang thi đấu tại Nhật Bản nên tạm thời vắng mặt, nhưng sẽ trở về hội quân cùng đội trước khi lên đường sang Thái Lan. Hai trụ cột này sẽ là nhân tố quan trọng trong chiến lược giành huy chương vàng tại SEA Games 33, mục tiêu được ngành thể thao, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và ban huấn luyện xác định từ đầu năm.

Đặng Thị Kim Thanh trở lại đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33. Ảnh: Dũng Phương

Quyết định lựa chọn nhân sự của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt lần này không còn dựa theo đội hình triệu tập như đầu năm. Thay vào đó, ông lựa chọn các cầu thủ có phong độ tốt ở giải vô địch quốc gia cũng như những tài năng trẻ đã chứng minh được thực lực.

Đáng chú ý, đợt tập trung này ghi nhận sự xuất hiện của một số “tân binh” tiềm năng như: Phạm Quỳnh Hương, Hoàng Hồng Hạnh, Lê Như Anh, Nguyễn Phương Quỳnh, Lê Thùy Linh, Hà Kiều Vy, đã thể hiện phong độ nổi bật tại giải vô địch quốc gia vừa qua.

Bên cạnh đó, những gương mặt kỳ cựu như: Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân, Lưu Thị Huệ cũng được kỳ vọng mang lại kinh nghiệm và sự ổn định cho đội hình. Trong đó, sự trở lại đội tuyển của Kim Thanh được giới chuyên môn đánh giá cao. Đó chính là mũi tấn công thi đấu hiệu quả và đóng vai trò quan trọng giúp đội VTV Bình Điền Long An bảo vệ thành công danh hiệu vô địch quốc gia mới đây, sau khi đánh bại đội chủ nhà Ninh Bình trong trận chung kết nữ hôm 16-10.

Trước thềm SEA Games 33, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ rút gọn danh sách xuống còn 14 vận động viên chính thức dự tranh đại hội tại Thái Lan. Mới đây, Ban tổ chức SEA Games 33 đã tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng chuyền trong nhà.

Ở nội dung nữ, đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng B với các đội: Indonesia, Myanmar và Malaysia, trong khi bảng A gồm các đội Thái Lan, Philippines và Singapore. Các đội xếp hạng nhất, nhì của mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, 2 đội thắng ở bán kết sẽ gặp nhau ở trận chung kết, tranh HCV.

Trong khi đó, theo kết quả bốc thăm bóng chuyền nam, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A với Thái Lan, Singapore và Lào; còn bảng B gồm Indonesia, Campuchia, Philippines và Myanmar. Ở SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam được kỳ vọng góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất và hướng đến mục tiêu giành huy chương.

NGUYỄN ANH