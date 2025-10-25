Bóng chuyền nữ trẻ Philippines gây ấn tượng tại Đại hội thể thao trẻ Châu Á

Các cô gái của Đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ quốc gia Philippines đang thi đấu vượt xa tuổi đời của mình, đặc biệt gây phấn khích sau chiến thắng bất ngờ trước Trung Quốc để giành quyền vào vòng đấu 8 đội mạnh nhất tại Đại hội thể thao trẻ châu Á.

Philippines giành quyền vào tứ kết tại Đại hội thể thao trẻ châu Á.

Đội tuyển nữ trẻ quốc gia Philippines sớm chắc chắn giành một suất vào tứ kết, tiếp tục gây ấn tượng và tin rằng họ có thể tạo nên một cú sốc tại sân chơi châu lục sau khi giành chiến thắng ngoạn mục trước cường quốc khu vực Trung Quốc với tỷ số 25-20, 25-18, 25-20 vào cuối ngày thứ Năm. “Miễn là chúng tôi duy trì được sự gắn kết chặt chẽ cả trong và ngoài sân đấu, chúng tôi có thể chiến đấu cho cơ hội của mình”, Denesse Daylisan, một trong những cựu binh của đội hình trẻ này, chia sẻ.

Và nếu xét về sự gắn kết trong đội, thì Philippines đang trở thành một ứng cử viên nặng ký cho mọt tấm huy chương. Họ mở màn giải đấu bằng chiến thắng 5 ván đầy quả cảm trước Hàn Quốc, và đã lội ngược dòng sau trận thua trắng trước Thái Lan để giành chiến thắng trước Trung Quốc. Daylisan khẳng định, sự trỗi dậy của họ không phải là may mắn: “Chúng tôi không chỉ may mắn. Chúng tôi đã nỗ lực để đạt được thành công, đó là lý do tại sao chúng tôi có những màn trình diễn tốt cho đến nay”.

Philippines sau đó tiếp tục thắng Hồng Kông 3-0 vào thứ Sáu trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Với 3 chiến thắng đã giành được, Philippines đầy tự tin hướng trọng tâm chuyển sang việc cải thiện nhịp độ khi đối đầu Đài Bắc Trung Hoa ở vòng đấu 8 đội mạnh nhất vào ngày 26-10. “Chúng tôi sẽ tiếp tục trau dồi khả năng di chuyển của mình. Chúng tôi thực sự có thể cạnh tranh quốc tế”, Daylisan nói thêm.

Đông Nam Á còn đóng góp 2 đại diện khác ở tứ kết, khi Thái Lan sẽ đối đầu Qatar trong khi Indonesia sẽ gặp Trung Quốc.

HUY KHÔI