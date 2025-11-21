Bốc thăm vòng play-off: Italy gặp Bắc Ireland, Thụy Điển đấu Ukraine

Trong lễ bốc thăm vòng play-off World Cup 2026 ở Trụ sở FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ), những lá thăm đã phân chia các đội vào những nhánh hợp lý và làm hài lòng mọi người. Dĩ nhiên, hài lòng nhất có lẽ là Italy khi họ tránh gặp Thụy Điển và Bắc Macedonia, những đội từng loại họ ở 2 kỳ play-off 2018 và 2022.

Vòng play-off châu Âu quy tụ 16 đội tuyển tranh 4 vé dự World Cup 2026 ở Bắc Mỹ.

Vòng play-off châu Âu quy tụ 16 đội tuyển (12 đội nhì bảng vòng loại và 4 đội đứng đầu ở Nations League) tranh giành 4 vé dự World Cup 2026 ở Bắc Mỹ. Trước lễ bốc thăm, Trưởng đoàn bóng đá Italy, Gianluigi Buffon chỉ e ngại gặp Thụy Điển ở bán kết và Ba Lan ở chung kết. Kết cục, Buffon có thể nở nụ cười mãn nguyện dù Azzurri vẫn còn chút lo lắng khi phải chơi trận chung kết trên sân khách.

Đội tuyển bốn lần vô địch thế giới, Italy một lần nữa không thể giành vé trực tiếp khi chỉ xếp thứ 2 trong bảng đấu vòng loại. Nhưng sau 2 lần thất bại trong cuộc chiến giành vé vớt, họ đã gặp may khi bốc thăm vòng bán kết gặp Bắc Ireland trên sân nhà. Bắc Ireland đã không vượt qua vòng loại World Cup kể từ năm 1986 và chỉ thắng Italy đúng một trong 11 lần gặp nhau vào năm 1958. Tuy nhiên, nếu vượt qua được vòng bán kết, Italy sẽ phải chơi trận chung kết trên sân khách, gặp Xứ Wales hoặc Bosnia & Herzegovina.

Đội tuyển Thụy Điển của tân HLV trưởng Graham Potter trước tiên phải vượt qua Ukraine, sau đó sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Ba Lan và Albania. Thụy Điển đã lọt vào tứ kết World Cup năm 2018 nhưng không đủ điều kiện tham dự World Cup 2022.

Đan Mạch sẽ đối đầu với Bắc Macedonia, đội bóng nhỏ bé đã đánh bại Italy ở vòng play-off lần trước. Cộng hòa Séc sẽ gặp một thử thách khó khăn khi tiếp đón CH Ireland, đội đã giành được một suất vào vòng play-off với chiến thắng nghẹt thở trước Hungary.

Thổ Nhĩ Kỳ đã không vượt qua vòng loại World Cup kể từ khi họ gây chấn động thế giới với vị trí thứ ba vào năm 2002. Họ sẽ đối đầu với Romania, đội đang tìm kiếm lần đầu tiên vượt qua vòng loại kể từ năm 1998.

Kosovo đang nỗ lực giành quyền tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ khi là thành viên FIFA. Họ sẽ đối đầu với Slovakia, đội bóng gần nhất đã tham dự World Cup 2010.

Các trận đấu loại trực tiếp một lượt sẽ diễn ra vào tháng 3, với các trận bán kết ngày 26-3 và trận chung kết ngày 31-3.

12 đội nhì bảng từ vòng đầu tiên được xếp vào các Nhóm 1, 2, 3 và được phân loại hạt giống dựa trên bảng xếp hạng FIFA thế giới, trong khi bốn đội lọt vào vòng loại trực tiếp UEFA Nations League được xếp vào Nhóm 4. Các đội có hạt giống cao hơn sẽ đăng cai các trận bán kết, trong khi những lá thăm sẽ xác định đội đăng cai các trận chung kết.

BỐC THĂM VÒNG PLAY-OFF CHÂU ÂU

Bán kết (đội xếp trước sẽ sắm vai chủ nhà)

- Italy - Bắc Ireland

- Ukraine - Thụy Điển

- Thổ Nhĩ Kỳ - Romania

- Đan Mạch - Bắc Macedonia

- Wales - Bosnia & Herzegovina

- Ba Lan - Albania

- Slovakia - Kosovo

- Cộng hòa Séc - Cộng hòa Ireland

Chung kết (đội xếp trước sẽ sắm vai chủ nhà)

- Wales/Bosnia - Italy/Bắc Ireland

- Ukraine/Thụy Điển - Ba Lan/Albania

- Slovakia/Kosovo - Thổ Nhĩ Kỳ/Romania

- CH Séc/CH Ireland - Đan Mạch/Bắc Macedonia

BỐC THĂM VÒNG PLAY-OFF LIÊN LỤC ĐỊA

Vòng play-off liên lục địa có 6 đội tranh 2 suất.

Trong vòng play-off liên lục địa, CHDC Congo và Iraq đã giành quyền vào thẳng trận chung kết nhờ thứ hạng FIFA cao hơn. Vòng loại trực tiếp sẽ được tổ chức tại Mexico từ ngày 23 đến 31-3-2026, với các sân vận động Akron và BBVA làm địa điểm tổ chức.

Bán kết

- New Caledonia - Jamaica

- Bolivia - Suriname

Chung kết

- CHDC Congo - New Caledonia/Jamaica

- Iraq - Bolivia/Suriname

HOÀNG HÀ